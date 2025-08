Desde la Sociedad Rural de Bolívar confirman que “la campaña fina fue un fracaso por las inundaciones”

El presidente de la Sociedad Rural de Bolívar, José Erreca, describió en Canal E la situación crítica que atravesó el sector productivo bonaerense tras un invierno con lluvias récord y caminos rurales intransitables. Erreca sostuvo: “Cayeron doscientos milímetros en julio, cosa que no es habitual. Veníamos con un arrastre desde marzo, y la falta de drenaje, la falta de caminos, toda esa falta de infraestructura colapsó la situación. Estamos colapsados, literalmente”.

El impacto en la lechería, la ganadería y la educación rural

El dirigente explicó que Bolívar produce casi doscientos mil litros de leche por día y “hay productores que directamente no pudieron sacar, que tuvieron que tirar la leche”. Erreca relató: “El camión que iba a buscar la leche, el lechero tradicional, hace dos o tres días, tuvo que tirar con manguera la leche para poder pasar, para bajar el peso”.

Añadió que “hay tamberos que analizaron el cierre del tambo y la venta de las vacas”, y consideró la situación “muy preocupante”. “Ni hablar de la fina, de la siembra de fina, no se hizo casi nada, trigo, cebada… los contratistas, las familias que viven de eso, realmente estuvieron condicionadas económicamente, y todo esto repercutió en el pueblo”, advirtió.

Erreca también resaltó: “Hoy hay una escuela rural que solía tener más de cien alumnos y hoy van quince chicos”. Remarcó que todo esto sucedió “por una falta de infraestructura más allá de un año distinto en lluvias”.

La falta de obras y el desinterés político

Al analizar la infraestructura, Erreca enfatizó: “No hubo respuesta del Estado en ninguno de sus tres niveles, ni municipal, ni hablar, no existe. Quieren salir a hacer remiendos ahora cuando debieron haber hecho las obras en su momento, y ahora no se puede hacer nada”. Respecto a las obras hidráulicas, señaló: “Venimos reclamando al gobierno nacional que tiene que finalizar un tramo de treinta a cuarenta kilómetros en la zona de 25 de Mayo, no sabemos por qué no se terminaron de ejecutar esas obras”.

Erreca criticó: “Esa inversión hubiese generado mayor producción y hoy por hoy se afecta a una zona muy importante: todo el sector noroeste del partido de Bolívar contra Carlos Casares y Nueve de Julio realmente estuvo muy complicado”. Según Erreca, “el canal aliviador no se terminó y el trasvasamiento de cuencas es terrible, no hay control”.

Pérdidas productivas y consecuencias económicas

Al referirse a la campaña agrícola, explicó: “Se hace un mapeo, se buscan los lugares donde se puede trabajar, pero con mucho desperdicio”. Sostuvo: “Va a ser dinero que va a faltar en diciembre, enero, cuando es la venta del cereal, va a faltar en el pueblo, indudablemente”. “Estamos a un mes y medio o dos de arrancar la gruesa, y septiembre generalmente es un mes llovedor, no estamos en condiciones de absorber 50, 60, 100 milímetros”, indicó.

Sobre la reacción política, afirmó: “Lo que no hicieron en su momento es imposible que se pueda hacer ahora. Es lo que no entiende la dirigencia política, que los tiempos de ellos no son los tiempos de la producción. Y no les interesó, el campo no tiene votos”.

Decisiones de los productores y futuro del sector

En cuanto a las decisiones tomadas, detalló: “Se pueden hacer a nivel administrativo y judicial presentaciones, pero el tiempo de la justicia no le resuelve lo cotidiano al productor. Faltó el apoyo que debieron haber dado, la inversión que uno paga con su tasa, su impuesto, sus retenciones, sector olvidado en ese aspecto”.

Finalmente, Erreca reflexionó: “Nuestro problema fue el clima y la falta de infraestructura, que condicionaron la producción, obligaron a vender a destiempo y no permitieron proyectarse”. Luego concluyó: “Eso condicionó el comercio, la economía local, la cadena de pagos se tensó y se complicó, más allá de los aspectos económicos nacionales, todavía falta y probablemente falte mucho, por la naturaleza y por la falta de infraestructura y de inversión desde hace muchos años”.