Desempleo en CABA: la desocupación se mantiene en 7,9%, pero crecen el trabajo informal y las changas

El conductor y analista económico, Santiago Llul detalló que la desocupación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzó el 7,9% durante el primer trimestre de 2026, en un contexto marcado por el crecimiento del empleo informal y las changas.

El mercado laboral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mostró señales contrapuestas durante el primer trimestre de 2026. Si bien la tasa de desocupación se mantuvo estable en comparación con el mismo período del año anterior, el crecimiento del trabajo informal y de los ocupados por cuenta propia encendió alertas sobre la calidad del empleo.

Al analizar los datos, el periodista destacó que “la desocupación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en CABA, alcanzó el número de 7,9 por ciento”, aunque advirtió que detrás de esa aparente estabilidad se observan transformaciones significativas en la estructura del mercado laboral.

Según explicó, “lo que creció, lo que estamos viendo que han crecido en el ámbito de CABA y además de AMBA, son los trabajos informales y las changas”, una tendencia que refleja las dificultades de una parte de la población para acceder a empleos registrados y con protección social.

El avance del trabajo informal preocupa a los especialistas

Más allá del dato puntual de desempleo, el foco está puesto en el incremento de los trabajadores independientes y de quienes generan ingresos fuera del sistema formal. El conductor señaló que crecieron los ocupados por cuenta propia, es decir, personas que desarrollan actividades laborales sin aportes jubilatorios ni cobertura propia de un empleo registrado.

En ese sentido, remarcó que “estos que venimos hablando nosotros, que son los que no hacen aportes jubilatorios y tienen un trabajo informal” representan uno de los fenómenos más visibles del actual escenario laboral.

Los datos surgen de un informe elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos porteña, que también detectó un aumento de las ocupaciones independientes y del tiempo destinado al trabajo para compensar la pérdida de ingresos.

Más de 136 mil personas buscan empleo en la Ciudad

El relevamiento oficial mostró además la dimensión actual del mercado laboral porteño. De acuerdo con los datos difundidos, “la cantidad llegó a 136.500 en el primer trimestre”, en referencia al total de personas desocupadas en la Ciudad.

Asimismo, el informe reveló que la población económicamente activa alcanza aproximadamente a 1.728.500 personas, mientras que la cantidad de ocupados se ubica en torno a 1.592.000 trabajadores.

Finalmente, el periodista precisó que “la población desocupada asciendió a 136.500 personas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, un dato que, aunque muestra estabilidad respecto de 2025, evidencia las dificultades que enfrenta el mercado laboral para generar empleo formal y sostenible en un contexto económico desafiante.