Diego Corbalán afirmó que la justicia “es uno de los tres temas de más volumen de menciones en la conversación pública”

El analista de redes sociales, Diego Corbalán, en diálogo con Canal E, mencionó que la justicia argentina aparece hoy como uno de los temas más discutidos, y peor valorados, en redes sociales.

Diego Corbalán reveló que, al monitorear las conversaciones públicas, la justicia aparece “como uno de los tres temas de más volumen de menciones de influencia en la conversación pública sólo detrás de la política y de la economía”. Sin embargo, ocupa el último lugar en percepción positiva: “La justicia está en el fondo de esa tabla, junto con la corrupción y otras cuestiones”.

La contradicción en el término justicia

Asimismo, remarcó que este fenómeno transforma a la propia institución en una contradicción: “Hoy la justicia es un valor que es hasta casi contradictorio de lo que significa universalmente el término justicia”.

En redes sociales, temas como “justicia por mano propia”, fallos polémicos o demoras en causas de corrupción se amplifican rápidamente. Para Corbalán, esta dinámica implica que “la justicia se desinstitucionaliza”, y deja de ser vista como un derecho garantizado por el Estado.

“Pasa a ser un valor que es percibido por la sociedad como una instancia en la que ese derecho se puede cumplir de cualquier manera, y no necesariamente con la institución justicia como garante”, explicó.

Las críticas hacia la justicia crecieron con la causa Cuadernos

Uno de los ejemplos más claros del descrédito, según el entrevistado, es el impacto del juicio por el caso Cuadernos: “El tribunal fue fuertemente cuestionado por la modalidad del juicio, por la frecuencia en la que se lleva adelante este juicio oral”. También subrayó que el propio tribunal se defendió argumentando que “sus superiores no les dieron las herramientas para poder hacer un juicio presencial”, lo que terminó reforzando la percepción de un sistema influido por poderes externos.

“El hacer justicia desde las instituciones en la Argentina es una práctica que está absolutamente viciada por intereses cruzados del poder político, del poder económico y de muchos otros”, afirmó.