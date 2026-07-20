Un informe reveló que Argentina dominó las conversaciones del Mundial con 8 millones de menciones

La participación de la Selección Argentina en el Mundial no solo marcó la agenda deportiva, sino también la conversación global en redes sociales. Según el analista de redes, Diego Corbalán, el equipo de Lionel Scaloni fue el gran protagonista del debate digital, aunque el volumen de menciones no estuvo acompañado por una valoración positiva.

De acuerdo con el especialista, el seleccionado argentino lideró ampliamente las conversaciones durante la última semana del torneo, pero gran parte de los comentarios que circularon fuera del país estuvieron vinculados a polémicas deportivas, arbitrales y políticas.

Argentina dominó las conversaciones, pero recibió más críticas que elogios

Corbalán explicó que el seleccionado nacional encabezó ampliamente las menciones en redes durante la última semana del torneo. "Argentina terminó mucho más arriba que el resto de las selecciones" y "la selección argentina logró 8 millones de menciones", destacó.

Sin embargo, advirtió que el clima de conversación fue el menos favorable entre los cuatro semifinalistas. "Argentina, de las cuatro finalistas, fue la selección con el peor clima de conversación en redes", afirmó.

El especialista señaló que, fuera del país, la percepción sobre el equipo fue muy distinta a la que predominó entre los argentinos. "Nosotros vivimos un poquito el microclima argentino... pero afuera, en el mundo, las redes decían otras cosas de la selección argentina", sostuvo.

Entre las críticas más repetidas aparecieron las acusaciones de supuestos beneficios arbitrales. "Durante el Mundial hubo mucha conspiración en torno a Argentina porque se creía que estaba siendo beneficiada", explicó, aunque aclaró que solo describía las tendencias detectadas y no compartía esas afirmaciones.

El Mundial amplificó debates políticos, sociales e históricos

Corbalán remarcó que la conversación digital fue mucho más allá del fútbol. "Argentina se convirtió en un tópico de conversación no solamente deportiva", aseguró.

Según el analista, durante el torneo también resurgieron discusiones sobre racismo, identidad nacional, colonialismo y conflictos internacionales. Incluso mencionó que la cuestión Malvinas volvió a instalarse en redes sociales y derivó en debates sobre otros conflictos de soberanía.

Además, explicó que las plataformas digitales funcionan como espacios donde las personas expresan opiniones que muchas veces no manifiestan en ámbitos presenciales. "Las redes muchas veces nosotros nos animamos a decir cosas que en el cara a cara, no", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el fenómeno mundialista potenció discusiones que ya existían. "Argentina es un tópico que despierta mucha polémica en el mundo y la Selección se encargó de potenciar este debate que estaba ahí de manera latente y que con el Mundial terminó explotando", concluyó.