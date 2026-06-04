Diego Corbalán: “Hoy tanto las tribus libertarias como las de la izquierda están teniendo mayor capacidad de captar la discusión pública”

El analista de redes sociales, Diego Corbalán, dialogó con Canal E y evaluó cómo las redes sociales están modificando la comunicación política en Argentina y aseguró que los sectores más extremos del escenario ideológico son quienes hoy dominan la conversación pública.

Diego Corbalán explicó que actualmente los libertarios siguen conservando un diferencial en el debate digital. “Hoy por hoy los libertarios todavía gozan de algo que es un valor interesante y todavía los libertarios abruman en lo que se puede llamar la novedad de la política”, sostuvo.

Quiénes dominan la discusión pública actualmente

Según desarrolló, las redes sociales están mostrando un cambio fuerte en las audiencias políticas. “Hoy tanto las tribus libertarias como las tribus de la izquierda, que es una novedad este último que te estoy diciendo, están teniendo mayor capacidad de captar la discusión pública”, aseguró.

Corbalán remarcó que este fenómeno se da especialmente en Instagram, plataforma donde concentran sus análisis. “No solamente lo que la gente publica en redes sociales que es nuestro campo de análisis, sino también la reacción en interacciones en las redes sociales, fundamentalmente en Instagram”, explicó.

La política tradicional se encuentra afuera de la discusión en redes sociales

En ese contexto, sostuvo que las fuerzas políticas tradicionales perdieron centralidad en la conversación digital. “Por fuera de los libertarios y de la izquierda, pareciera que la política se desengancha un poco”, señaló.

El entrevistado también hizo referencia al crecimiento de la izquierda dentro de las redes y al posicionamiento de Miriam Bregman. “Los colegas encuestadores están viendo sobre esta buena imagen de Miriam Bregman”, indicó.

Respecto al posicionamiento de Axel Kicillof, planteó: “Nosotros no estamos viendo que tenga una visibilidad como tendría que tener una figura que pretende nacionalizarse como un candidato presidencial”.