Diego Reynoso: “El Gobierno negocia votos a cambio de recursos, como cualquier presidencialismo”

En diálogo con Canal E, el analista político Diego Reynoso aseguró que Javier Milei atraviesa un momento de desgaste y que su imagen depende de sostener la estabilidad económica y evitar rupturas políticas clave.

Reelección, “show” presidencial y preocupaciones económicas

“Fue presidente, no me sorprende: es el show que Javier Milei suele armar”, sostuvo Reynoso, al referirse a la reciente aparición del mandatario en una entrevista. Según el politólogo, la mención a una posible reelección en 2027 “es una jugada lógica para transmitir seguridad a los mercados”, aunque aclaró que “en el humor social no necesariamente predomina esa lectura”.

Para Reynoso, la estrategia comunicacional de Milei se apoya en un relato inflexible: “Todo lo que sucede es parte del plan, siempre parece que lo tenían calculado”, expresó. Sin embargo, advirtió que “hay preocupación real, porque el presidente sabe que su imagen se sostiene en dos pilares: la estabilidad cambiaria y la baja de la inflación”.

Más allá de esos dos puntos, el Gobierno se desentiende de otras áreas sensibles: “La gente demanda cosas como actualización salarial, obra pública o empleo, pero el gobierno renunció ideológicamente a intervenir en eso”, explicó. “Por eso, cualquier ruido cambiario impacta de lleno en su imagen”, mencionó.

Gobernadores, veto presidencial y ruptura electoral

Respecto a la presión de los gobernadores, Reynoso fue contundente: “El gobierno negocia votos a cambio de recursos, como en cualquier sistema presidencialista del mundo”. Y agregó que “el verdadero desafío ahora es sostener el veto a leyes aprobadas con mayorías amplias”, algo que, según el analista, obligará a “cierta flexibilidad táctica, pero no ideológica”.

Uno de los focos que podría desestabilizar al oficialismo es la reciente coalición de cinco gobernadores de distintas fuerzas políticas. Para Reynoso, se trata de una jugada estratégica: “Separan el voto que fue a Javier Milei en segunda vuelta; eso puede representar una merma de cinco a diez puntos”, estimó.

“No buscan ganar la elección, pero sí condicionar al Gobierno y lograr apoyos locales a cambio de acuerdos nacionales”, señaló. Además, advirtió que este bloque podría ampliarse si figuras como Jorge Macri toman distancia del oficialismo: “Hoy Milei se paró encima de los electores del PRO. Si el PRO va solo en la Ciudad, corre el riesgo de que Milei le succione todos los votos”, analizó.

Finalmente, Reynoso aseguró que todo está por definirse: “El escenario está abierto y dependerá de cómo se resuelvan las candidaturas en los próximos meses”.