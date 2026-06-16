Disparidad en los destinos, falta de difusión y presión impositiva: las claves del flojo rendimiento del reciente fin de semana largo

El director de Turismo Cero, Leandro Peres Lerea, habló con Canal E y sostuvo que el último fin de semana largo mostró una menor movilización de viajeros en comparación con otros períodos similares, aunque aclaró que la comparación con 2025 debe contemplar que en esa oportunidad coincidieron dos feriados nacionales.

“Es un poco menos que el año pasado, que el mismo fin de semana del año pasado, teniendo en cuenta que el año pasado, este fin de semana, se juntaron dos días. ¿Te acordás que fue el feriado de Güemes y el feriado de La Bandera? Hicieron como un doble feriado puente y era más grande”, explicó Leandro Peres Lerea.

Desempeño dispar entre los distintos destinos del país

Según señaló, el desempeño fue dispar entre los distintos destinos turísticos del país. “Hay mucha disparidad en los destinos. Hay destinos que trabajaron muy bien, destinos que trabajaron mal”, indicó.

Peres Lerea consideró que una de las medidas necesarias para fortalecer la actividad es reducir algunos costos que impactan directamente sobre los viajeros y las empresas. “Creo que hay que empezar a trabajar en la baja de algunos impuestos relativos a las tarifas asociadas al turismo, es decir, no sé, tasas de aeropuertos, gastos que pagan los micros, y quizás algunas cuestiones que tengan que ver con cuestiones impositivas en el destino”, afirmó.

Se estima falta de difusión en el feriado

Además, observó una falta de difusión del fin de semana largo. “Me dio la sensación que a este periodo le faltó difusión, es decir, mucha gente no sabía que existía”, señaló.

Respecto de las estadísticas del sector, el entrevistado sostuvo que el movimiento estuvo por debajo de otros feriados similares. “Creo que este fue un poquito menos de un millón, en base a las estadísticas que se declaran”, expresó al referirse a la cantidad de viajeros movilizados.

Sobre el desarrollo aerocomercial, destacó la importancia de ampliar la competencia y mejorar la conectividad. “Yo creo que la aviación argentina está creciendo, por lo menos la conexión internacional que viene al país está creciendo y con buenos números de ocupación”, aseguró.