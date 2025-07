Dólar al alza: “El cimbronazo del fallo contra YPF fue lo que alteró la tendencia que mantenía el mercado”

La suba del dólar generó volatilidad en los mercados e impulsó la incertidumbre sobre las reservas, las liquidaciones del agro y la política cambiaria del Gobierno. En este contexto, este medio se comunicó con el operador de corredores de cambio, Gustavo Quintana.

“El cimbronazo del conocimiento del fallo en contra de YPF fue lo que alteró la tendencia que venía exhibiendo el mercado en los últimos días de la semana pasada”, afirmó Gustavo Quintana al explicar el alza del dólar.

Los factores estacionales también impactaron en la tendencia del mercado

Luego, detalló que al impacto judicial se le sumaron factores estacionales: “En los primeros días del mes siempre hay mayor demanda por dólar ahorro”. Sobre la misma línea, agregó: “Este mes hay vacaciones de invierno, hay una especie de resabio de liquidaciones y de cierre de posiciones de fin de mes, que también impactan en las operaciones”.

Luego, Quintana manifestó que esa combinación generó un fenómeno claro: “Se configuró un escenario de suba un poco espiralizada del tipo de cambio que genera un estímulo para retener al que tiene que vender y un estímulo a la demanda para el que quiere comprar”.

Especulación en la adquisición de dólares

También lo definió como “efecto manada” y resaltó que, “pasa siempre”. Según explicó: “Cuando sube, el que tiene que vender espera porque especula con mayores subas; y el que tiene la posibilidad de comprar trata de anticipar las compras para evitar futuras subas del tipo de cambio”.

Aunque reconoció que los cambios de tendencia pueden alterar el ritmo de ingreso de divisas, el operador de corredores de cambio anticipó que el movimiento no durará: “Yo creo que en los próximos días todo eso se va a ir disminuyendo conforme haya más aclaraciones sobre el tema de la evolución de YPF”. Y aseguró: “Los cambios de tendencia ocurren pero no son para siempre. No es para siempre”.

Sobre si hay un cambio de humor en el mercado, comentó: “Me da la sensación que no. Las condiciones macro siguen siendo las mismas. No creo que haya posibilidad de un cambio significativo porque la marcha del plan económico, en teoría, sigue de acuerdo con los lineamientos que fija el ministerio de Economía”.