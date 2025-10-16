Donald Trump y Vladimir Putin avanzan en un diálogo para poner fin a la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo este jueves una conversación telefónica con su par ruso, Vladimir Putin, centrada en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ambos líderes dialogaron sobre posibles rutas diplomáticas para alcanzar un acuerdo de paz duradero, en vísperas del encuentro entre Trump y Volodimir Zelensky, previsto para este viernes en la Casa Blanca.

A través de la red Truth Social, Trump calificó la comunicación como “muy productiva” y remarcó la voluntad de ambas partes para avanzar hacia una solución negociada. Según el mandatario estadounidense, Putin felicitó a su Gobierno por el “gran logro de la paz en Medio Oriente”, aludiendo al reciente acuerdo impulsado por Washington, y señaló que ese éxito podría ser un modelo para resolver la guerra en Europa del Este.

Durante el intercambio, Trump y Putin también discutieron temas de comercio bilateral y acordaron la creación de un equipo conjunto de asesores. El grupo estadounidense estará encabezado por el secretario de Estado Marco Rubio, mientras que la delegación rusa será anunciada en los próximos días. Ambos mandatarios planean reunirse en Budapest, Hungría, en lo que sería la primera cumbre directa entre ambos desde el regreso de Trump al poder.

Un diálogo “franco y lleno de confianza”, según el Kremlin

El Kremlin confirmó la conversación a través de un comunicado en el que describió el diálogo como “extremadamente franco y lleno de confianza”. De acuerdo con Yuri Ushakov, asesor de Putin, el líder ruso advirtió a Trump que la entrega de misiles Tomahawk a Ucrania podría “complicar el proceso de paz y deteriorar las relaciones bilaterales”.

El intercambio se produjo en medio del debate sobre un posible suministro de armamento estratégico a Kiev. Autoridades ucranianas informaron que la administración Trump analiza la posibilidad de enviar misiles de crucero de largo alcance, mientras el presidente norteamericano subrayó que “presionar a Moscú puede acelerar el fin de la guerra”.

Fuentes de la agencia AFP indicaron que funcionarios ucranianos se reunieron esta semana en Washington con fabricantes de armamento estadounidense, como Raytheon, para evaluar los plazos de entrega. No obstante, estos movimientos dependen de una “señal política” que podría definirse en el encuentro de Zelensky con Trump.

Próximos pasos y expectativas de paz

En paralelo, Moscú incrementó los ataques sobre la infraestructura energética ucraniana, repitiendo la estrategia de los inviernos anteriores. Trump aseguró que el primer ministro de India, Narendra Modi, se comprometió a reducir la compra de petróleo ruso, mientras Putin denunció las “prácticas desleales” de Occidente en los mercados energéticos.

Desde Beijing, el gobierno chino llamó a evitar el “acoso unilateral” contra Rusia, aunque expresó apoyo a las negociaciones diplomáticas.

Con el anuncio de una futura cumbre en Budapest, las expectativas internacionales se centran en si este diálogo directo entre Trump y Putin podrá abrir una nueva etapa de entendimiento que acerque a las partes a un acuerdo definitivo de paz en Ucrania.