Drones pulverizadores en el agro: se reclama reglas claras para garantizar la seguridad de las aplicaciones

El presidente de la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FEARCA), Diego Martínez, evaluó en Canal E que la incorporación de drones pulverizadores en el sector agropecuario abrió una nueva etapa de innovación tecnológica, pero también generó preocupación entre las entidades que representan a la aviación agrícola.

Diego Martínez destacó que el sector no se opone a la tecnología, sino que busca establecer condiciones que permitan una convivencia segura entre los distintos actores que operan en el espacio aéreo rural. “Entendemos que las nuevas tecnologías han venido a mejorar nuestras gestiones en el agro y, bienvenido sea, jamás estaríamos en contra de eso”, afirmó.

La tecnología se ve como una incorporación positiva en el agro

Asimismo, remarcó que muchas empresas de aviación agrícola ya incorporaron drones a sus operaciones y que la preocupación surge precisamente del conocimiento práctico sobre su utilización: “Nosotros estamos a favor de la incorporación de tecnologías, de nuevas tecnologías, definitivamente, y las tomamos como tales”.

Martínez incluso reveló que, “muchas de nuestras empresas de aviación agrícola han incorporado dispositivos no tripulados”, lo que les permitió analizar las diferencias regulatorias existentes entre la aviación tripulada y los nuevos equipos.

Falta regulación en el manejo aéreo del agro

Según explicó, la inquietud es compartida por entidades de todo el continente. “Creo que habla a las claras de que hay una preocupación general y todos entendemos de una u otra forma que falta una claridad en la regulación”, señaló.

Uno de los puntos centrales del reclamo está vinculado a la convivencia entre aeronaves agrícolas y drones pulverizadores. El entrevistado explicó que, “nuestra integridad física, él como piloto agrícola, es la única que corre riesgo en esta situación”, por lo que reclamó herramientas que permitan coordinar operaciones y minimizar peligros.

“Le pedimos a nuestra autoridad que nos dé las herramientas para poder coordinar con aquellos nuevos actores que todavía no alcanzan a dimensionar los riesgos y el peligro de la operación de estos nuevos dispositivos”, advirtió.