Eduardo Awad: “La ley de salud mental es muy deficiente”

Eduardo Awad, experto en consorcios, sostuvo en Canal E que en muchos edificios es habitual la presencia de personas con problemas de salud mental, en especial adultos mayores que viven solos y sin contacto con sus familias. Según explicó, esta situación genera conflictos dentro de la comunidad: “A muchos los ves por los pasillos de los edificios, rompiendo la puerta de los ascensores o pateando las puertas de otro departamento. No es por propia voluntad, es fruto del problema que tienen”.

El abogado remarcó que la soledad y el abandono familiar son factores que agravan estos comportamientos y señaló que este fenómeno se repite con frecuencia en los consorcios.

Limitaciones de la ley de salud mental

Awad criticó con dureza la normativa vigente: “Tenemos una ley de salud mental muy deficiente, no cubre los espacios que debiera cubrir esa ley”. Explicó que, ante un vecino con una enfermedad mental, “no se lo puede internar, no se puede hacer absolutamente nada, porque la ley prohíbe la internación si no es por propio pedido”.

Frente a este escenario, recomendó estar atentos a los episodios de crisis: “Cuando entra en una crisis hay que llamar inmediatamente al SAME psiquiátrico para que esa persona sea internada y asistida como corresponde. Es el único momento en que el SAME puede trasladar a una persona a un lugar especializado”.

El rol de los administradores de consorcio

El especialista insistió en que los administradores deben involucrarse más en estos casos. “Recomiendo agotar las posibilidades para conseguir contacto con las familias de las personas que tienen este tipo de inconvenientes, porque es hacer algo por los demás”, afirmó.

En ese sentido, fue contundente con la falta de compromiso de muchos administradores: “La mayoría de los administradores de consorcio no hacen nada. Un buen administrador tiene que visitar el edificio, solucionar problemas y actuar, para eso se le paga una cantidad de dinero bastante interesante por cada consorcio que administra”.

Awad concluyó que existen profesionales que cumplen con estas responsabilidades, pero advirtió que “lo que hay que hacer es buscarlos y encontrarlos”.