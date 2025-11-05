Eduardo Coria Lahoz: “En los últimos 10 días se ha dado un cambio bastante fuerte en el mercado financiero local”

El economista, Eduardo Coria Lahoz, en comunicación con Canal E, analizó el presente del mercado financiero argentino en un contexto internacional cambiante y con nuevas oportunidades para los inversores locales.

Eduardo Coria Lahoz destacó que, “en los últimos 10 días se ha dado un cambio bastante fuerte en el mercado financiero local”, impulsado por la salida del “nubarrón que había sobre la economía argentina” tras las elecciones.

Argentina vuelve a meterse en la consideración de los inversores extranjeros

Según desarrolló, este nuevo escenario permite que el país “vuelva a formar parte de la región”, ya que hasta hace poco “Argentina estaba fuera del mundo”. Ahora, explicó, los capitales internacionales comienzan a mirar nuevamente hacia el país: “Una buena parte de esos recursos van a empezar a entrar a activos argentinos, y eso es un poco lo que estamos viendo ahora”.

Lahoz recordó que entre enero y mediados de año “la bolsa argentina había caído más de un 40%, alrededor de casi un 50%, mientras que la bolsa brasileña o del resto de la región venían creciendo arriba del 30%”. Esa brecha del 80% se corrigió rápidamente: “Acciones de bancos argentinos crecieron arriba del 120, 130 o del 140%”. Sin embargo, advirtió que, pese a esa recuperación, “las acciones en dólares todavía están por debajo de ese máximo del 15 de enero, alrededor de un 8 o un 10%”.

Asimismo, sostuvo que existe todavía un margen de crecimiento: “Tenemos todavía un margen para subir, pero siempre entendiendo que no hay nada más cobarde que el capital”. Además, explicó que, “cuando ven que han ganado lo suficiente y que pueden empezar a perder, empiezan a ocurrir estas tomas de ganancias”.

Cómo impactan las acciones de la FED sobre los mercados emergentes

En el plano internacional, el economista analizó el impacto de las políticas de la Reserva Federal de Estados Unidos: “Está bajando las tasas de interés y a partir de allí toda una enorme cantidad de dólares empieza a buscar mercados emergentes”. En ese contexto, “Latinoamérica se ha transformado en uno de los principales mercados para recibir esos excesos de fondos”.