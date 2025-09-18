Eduardo Reina: “El gobierno se va a manejar con control de daños hasta octubre”

En diálogo con Canal E, el analista político Eduardo Reina afirmó que el Ejecutivo se encuentra en una etapa de "control de daños", en un contexto marcado por la tensión política y la volatilidad de los mercados.

Desconfianza económica y nerviosismo en el oficialismo

Reina analizó la inestabilidad política que afecta a los mercados y cuestionó duramente la solidez del Presupuesto presentado por el Ejecutivo. Según el especialista, el gobierno "presentó un presupuesto poco creíble", ya que parte de supuestos que hoy están desfasados. “Ya tiene un dólar que está mucho más alto de lo que se presupuestó”, enfatizó.

La proyección inflacionaria, la caída en la recaudación y el encarecimiento del dólar están comprometiendo la credibilidad económica. "Eso impacta directamente en el consumo y hace que nadie crea en los números presentados", sostuvo Reina, y agregó que "al Congreso hay que llevar algo realista, para que la gente y los inversores puedan creer".

La preocupación también atraviesa al Ministerio de Economía. “Están muy nerviosos”, aseguró Reina, al tiempo que puso en duda la disponibilidad de los 6.000 millones de dólares que el gobierno dice tener para intervenir el mercado cambiario. “El FMI le puso condiciones claras: usá parte, pero no te quedes sin plata”, explicó, y remarcó que la relación con el nuevo representante del Fondo en Argentina podría tensarse: "No es amigo de Caputo, están en veredas opuestas".

Grieta política y estrategia electoral

Al referirse al clima político, Reina fue categórico: "La política está haciendo un tironeo exclusivamente a beneficio de la política y no de los ciudadanos", y llamó a preservar la institucionalidad. "Ninguno de nosotros quiere que Milei se vaya hoy. Tiene dos años de gobierno y debe terminar como corresponde", sentenció.

Sin embargo, cuestionó tanto al oficialismo como a la oposición por no facilitar acuerdos. "El gobierno necesita de la oposición, pero no le quiere dar rédito político. Y la oposición tampoco quiere ceder", describió, advirtiendo que ese enfrentamiento permanente debilita la gestión.

Respecto a la estrategia electoral, Reina aseguró que "el gobierno ya eligió un adversario: el kirchnerismo", y que su discurso busca posicionarse como alternativa frente al “terror del pasado”. En ese sentido, criticó la falta de opciones reales para el electorado: “Otra vez nos hacen elegir entre los malos y los no tan malos".

De cara a los próximos meses, proyectó: “El gobierno se va a manejar así hasta octubre, tratando de perder por poco y mantener el control”. También pronosticó un cambio de gabinete tras las elecciones como intento de relanzamiento: "Hay que darle aire al gabinete con gente que pueda consensuar y convencer de que esto es viable".

En cuanto al panorama económico inmediato, Reina advirtió que "vamos a tener un mes más de zozobra", y remarcó que la incertidumbre se mantendrá mientras el gobierno no recupere la confianza de los mercados.