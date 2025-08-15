El analista político, Eduardo Reina, conversó con Canal E y se refirió al escenario electoral de cara al cierre de listas para las elecciones del 26 de octubre, marcado por tensiones internas en el oficialismo, incertidumbre en el peronismo y apatía de gran parte del electorado.

Eduardo Reina señaló que, “el oficialismo se juega una ficha interesante porque Espert no es el candidato ideal para la provincia de Buenos Aires, es un compromiso que tiene Milei con Espert, quieren parecerse a Milei pero no son Milei”. Aunque reconoció que José Luis Espert “es hábil para contestar”, cuestionó su carisma y conocimiento del territorio.

Dónde debería estar puesto el foco de la campaña electoral

Sobre la campaña, apuntó: “Conviene ir por el lado de la seguridad, di una muestra con el tema del fentanilo, más de 70 personas han muerto, aparentemente está protegido por el partido justicialista, la seguridad y la corrupción vuelve a estar en la mesa de todos”.

En relación al justicialismo, Reina planteó: “Son todas las de peor imagen, ninguno puede demostrar algo de haber hecho algo que quede en la historia”. Sobre la misma línea, añadió que hay un sector importante de votantes “que no comulga con Milei, tampoco comulga con el peronismo y se ha quedado huérfana, va a haber muy poca gente votando porque no tiene ningún incentivo ni ninguna motivación”.

Incertidumbre sobre la aparición de una tercera vía electoral

Sobre la posibilidad de que surja un tercer espacio con peso, sostuvo: “La gente está absolutamente desorientada, la gran cosa que tiene hoy es tratar de perder. Si pierde la tercera sección electoral, pierde la provincia, yo no creo que hoy esté en condiciones de ganar, excepto que pase algo raro”.

El analista político señaló que persiste la incógnita sobre la postulación de Máximo Kirchner: “Tenemos que ver si Máximo, por pedido de Cristina, va a ir y Massa lo deja. En política no hay muertos, en cualquier momento eso se puede revertir, si el hombre la aprovecha bien va a tener una acumulación de votos que el otro desearía tener”.

Sobre el peso del apellido Kirchner en la boleta, afirmó: “Creo que ninguno suma tanto, lo que están tratando de hacer es rascar el fondo de la olla y sacar un poquito de acá a ver si nos arrimamos al 30%, esta no va a ser una elección del 50 y pico por ciento como fueron los anteriores, cuanto más tengan, tienen más chances de achicar la diferencia”.