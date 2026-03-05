Eduardo Reina: “En el gobierno hay internas y fuertes”

En un año sin elecciones nacionales, el escenario político argentino comienza a reordenarse con disputas internas dentro del oficialismo y una oposición todavía fragmentada. Según el analista político Eduardo Reina, el proceso recién empieza, pero ya deja señales claras sobre los conflictos que pueden marcar el rumbo hacia 2027.

En diálogo con Canal E, Reina señaló que el discurso reciente del presidente Javier Milei reconfiguró el escenario político al volver a ubicar al kirchnerismo como su principal adversario. “El presidente eligió al adversario como el kirchnerismo puro, con Cristina, y fue apuntado hacia ahí el mensaje”, explicó.

Para el analista, esta estrategia le permite al oficialismo posicionarse frente a una oposición debilitada. Sin embargo, también advirtió que dentro del propio gobierno existen tensiones que comienzan a hacerse visibles. “En el gobierno hay internas y fuertes”, afirmó Reina, al referirse a la creciente disputa entre el entorno presidencial y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La interna oficialista y el rol de Villarruel

Según Reina, el conflicto político se profundizó tras declaraciones y gestos públicos que expusieron las diferencias entre el presidente y su vice. A partir de ese momento, otros funcionarios comenzaron a involucrarse en la disputa. “Villarroel toma el guante con respecto a eso y ya definitivamente la interna recrudeció”, explicó el analista.

En ese contexto, también mencionó el rol del ministro Luis Petri, quien intervino para defender la posición del gobierno y confrontar con la vicepresidenta. A pesar de la caída en su imagen pública, Reina considera que Villarruel podría seguir siendo una figura relevante en el armado político del oficialismo.

“Villarroel sus votos los tiene. Tiene votos personales duros de la derecha muy militarizada y también del peronismo de derecha”, sostuvo.

Por ese motivo, el analista cree que el gobierno eventualmente deberá reconsiderar su relación con la vicepresidenta si busca consolidar una coalición electoral competitiva. “Al gobierno solo no le va a alcanzar”, advirtió Reina al referirse a los desafíos que enfrentará el oficialismo en futuras elecciones.

Oposición fragmentada y posibles reconfiguraciones

Mientras el oficialismo enfrenta sus propias tensiones internas, la oposición atraviesa un proceso de reorganización que todavía no logra consolidar liderazgos claros. Según Reina, distintos dirigentes están intentando reagruparse para construir una alternativa competitiva, aunque la falta de figuras con buena imagen pública complica ese proceso. “Nadie del peronismo tiene buena imagen”, afirmó.

En ese marco, también surgen debates internos dentro del propio peronismo sobre el futuro liderazgo del espacio y las estrategias para recuperar competitividad electoral. El analista mencionó además las dificultades que enfrenta el gobernador bonaerense Axel Kicillof para posicionarse como figura nacional.

“Axel Kicillof está encerrado en su propia burbuja”, opinó. A pesar de la incertidumbre política, Reina considera que el panorama actual favorece al oficialismo si las elecciones se realizaran hoy. “Hoy, como está planteado el gobierno y el descontrol que tiene la oposición, sí podría haber reelección”, concluyó.

