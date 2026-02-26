Eduardo Reina: “Es unilateral la bronca desde Europa hacia el MERCOSUR”

En diálogo con Canal E, Eduardo Reina, analista político radicado en Europa, analizó la aprobación del acuerdo MERCOSUR-Unión Europea y las resistencias que crecen en el continente.

Mientras el Senado argentino debate el acuerdo entre el MERCOSUR y la Unión Europea, Uruguay y Brasil ya avanzaron en su aprobación. Sin embargo, desde el otro lado del Atlántico crecen las resistencias. “Uruguay ya aprobó el Senado ayer, fue el primer país del MERCOSUR que aprueba el Tratado de la Unión Europea y del MERCOSUR”, detalló Reina.

Según el analista, el malestar europeo es concreto y tiene múltiples causas. “Es unilateral, te diría, la bronca desde Europa hacia el MERCOSUR”, afirmó, al describir las protestas de agricultores en Madrid y otras capitales del bloque.

Europa, agricultores y trazabilidad: el foco del conflicto

El eje de la discusión en Europa gira en torno a la competencia agrícola y los estándares sanitarios. “Europa se manifiesta en contra, muchos agricultores y empresarios de sectores competitivos con el MERCOSUR están…”, explicó, al recordar las recientes movilizaciones del sector rural.

El temor principal es la falta de controles equivalentes. “Ellos dicen, si Argentina y Latinoamérica, que en general los controles son laxos, puede venir una invasión de lo que sea, naranjas, cítricos, carnes, etcétera. Todo, absolutamente todo”, señaló.

Además, Europa enfrenta un problema estructural: “Ellos se pueden quedar sin stock por falta de mano de obra que pueda producir el campo”, sostuvo Reina, subrayando que el envejecimiento poblacional y los costos laborales encarecen la producción agrícola europea.

Otro punto técnico es lo que en Bruselas denominan acuerdo “troceado”. “La parte de comercio la puede tomar la Unión Europea, pero hay dentro de la letra chica temas que deben tratar cada uno de los países”, explicó, anticipando que la ratificación no será automática ni homogénea.

Milei, la derecha europea y la presión de Trump

En el plano político, Reina destacó el impacto del presidente argentino en el escenario europeo. “El fenómeno de Milei ha pegado en absolutamente todo el lugar de Europa”, afirmó, y agregó: “La figura de Milei está tapando absolutamente todo lo que es Latinoamérica en general”.

Según relató, sectores de la derecha europea observan el rumbo argentino con entusiasmo. “Se salvaron ustedes con Milei porque ahora sí pueden funcionar como país”, dijo que le comentan desde distintos ámbitos políticos.

En paralelo, la relación entre Europa y Estados Unidos atraviesa tensiones estratégicas. “Trump maneja de una forma tan de presión con respecto a Europa que lo tiene a todos esperando a ver cuál es la última reacción”, analizó. El debate por el gasto en defensa y la seguridad continental complejiza aún más el escenario.