Eduardo Reina sobre la denuncia de Juan Grabois: “Espert no salió ni fuerte ni de frente”

En diálogo con Canal E, el analista político Eduardo Reina advirtió sobre la fragilidad del gobierno de Javier Milei, marcado por conflictos internos, sospechas de financiamiento irregular y una estrategia oficial que “se deshilacha” en plena campaña.

Internas libertarias, silencios y sospechas que incomodan

El caso de José Luis Espert sacudió el tablero del oficialismo en plena recta final electoral. Acusado de vínculos con un financista relacionado al narcotráfico, el primer candidato a diputado nacional del Partido Libertario no dio explicaciones claras, y eso, según Reina, “lo deja descolocado totalmente”. “Espert no salió ni fuerte ni de frente”, sentenció.

“Indudablemente algo hay, no puede justificar la relación con este hombre”, agregó, aludiendo a la falta de argumentos frente a una denuncia que, incluso, “él no niega”.

Desde los medios, dice Reina, hay algo claro: “Si te hacen una operación, salís a jugar fuerte. Él no lo hizo”. Esta falta de reacción no solo daña su imagen, sino que “lo deja marginado de la carrera” y compromete al propio presidente. “Recordemos que Milei dijo ‘el profe es mi candidato’ y lo defendió absolutamente. Hoy tiene una doble pinza que desatar”, apuntó.

Esa “pinza” implica no solo esclarecer las sospechas, sino también sostener un discurso coherente hacia adentro, mientras figuras como Patricia Bullrich reaparecen con fuerza.

Bullrich, Macri y la interna que ya no se esconde

Bullrich, según Reina, juega una carta calculada: “Tiene viejas facturas con Espert”, recordó, y señaló que “probablemente está buscando que caiga un muñeco del poder sin que le afecte a ella en la Ciudad”.

Sobre su pedido de que Mauricio Macri reaparezca en escena, Reina fue tajante: “Le vamos a asegurar a la gente que Mauricio Macri no va a aparecer. Solo va a decir que el gobierno debe trabajar con seriedad y consenso”.

Sin embargo, admite que en el fondo, “Patricia y Macri están alineados nuevamente”, y que el silencio del expresidente no es pasividad, sino cálculo. “Macri no va a hacer campaña, pero dice a sus amigos: ‘Este hombre iba a volver, y volvió’”, reveló Reina, en alusión a Milei. “Un buen político no negocia ahora. Negocia después de la elección”, dijo, anticipando un probable reordenamiento del gabinete postcomicios.

Frente a las versiones de un pedido de Macri para correr a Espert, Reina opinó: “Milei se corre solo si fuera necesario. No creo que Macri tenga que pedirlo. Está jugando su juego”.

Por último, puso el foco en el impacto del escándalo: “Todo esto también le puede pegar a Patricia. Por eso mide cada paso. El PRO, mientras tanto, sale ganando porque jugó a la coalición sin romperse”.

