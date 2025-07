Eduardo Reina: “La estrategia del Gobierno es la pelea permanente”

En diálogo con Canal E, el analista político Eduardo Reina sostuvo que el oficialismo apuesta a una lógica de confrontación como forma de sostener el poder, pese a las crecientes fracturas internas.

Internas expuestas y una estrategia basada en la confrontación

“Nada novedoso de lo que hablamos el jueves. Sucedió esta semana y se veía venir”, expresó Eduardo Reina sobre la escalada de tensiones entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. “Lo de Villarruel ya no tiene arreglo, decididamente”, sostuvo, y agregó que “ella no habla y no da señales”, lo que refuerza la crisis interna.

Comparó la situación política con El Club de la Pelea: “Lo que para muchos es un fracaso, por ahí termina arredituándole al Gobierno”. Para Reina, el conflicto es parte del plan: “Lo que está buscando el Gobierno es pelea permanente”.

En ese sentido, fue tajante: “Cuando la imagen que das hacia afuera es que te carajeás con tu vicepresidenta, te peleás con gobernadores e intendentes, ¿quién va a venir a poner un mango?”, cuestionó, en referencia al clima de incertidumbre para inversores. Y concluyó: “Me parece que la estrategia del Gobierno es seguir a fondo con la pelea, pensando que esto le va a dar un rédito”.

La batalla electoral y los desafíos para el PRO y el PJ

Reina también abordó el escenario electoral. A su juicio, “Milei puede ganar, pero no va a ganar arrasando”. Si bien la imagen del presidente sigue siendo fuerte, “los candidatos que ha puesto en lugares claves no son descoyantes”, alertó. Además, puso en duda que logre transferir su popularidad al resto de la boleta.

En paralelo, observó que “el Partido Justicialista logró una unión, que ya es mucho”, y que podría beneficiarse del voto de sectores descontentos como “jubilados, empleados públicos o universitarios que hoy están quedando fuera del sistema”.

Respecto al PRO, consideró que su situación es crítica: “No muere, pero tampoco está unido”, describió. Afirmó que buscan preservarse para “si el Gobierno fracasa, quedar parados en un lugar equidistante”. Y advirtió que si el oficialismo no gana, “Milei podría echarle la culpa a los amarillos”, en referencia al sector macrista.

Finalmente, Reina fue contundente sobre el clima político: “El presidente es impredecible, y como es impredecible, el final es impredecible”.