Eduardo Reina, sobre el caso Andis: "El gobierno no tiene una explicación para dar"

En diálogo con Canal E, el analista político Eduardo Reina advirtió sobre el “desconcierto” dentro del oficialismo tras la filtración del caso Andis, a solo días de una elección clave.

Silencio oficial y estrategia de distracción

Reina explicó que el presidente Javier Milei ha optado por no referirse públicamente al escándalo. “No va a salir indudablemente porque esto es una crisis profunda que está sucediendo en pleno gobierno”, aseguró. Según el analista, se ordenó frenar todas las entrevistas pactadas con candidatos y portavoces: “La orden fue: nadie habla, no tienen respuesta”.

El oficialismo optó por atacar al kirchnerismo como estrategia de contención, aunque “no conocen el final de la historia”, admitió Reina. “Ya no es una cuestión de días —agregó—, van seis o siete días y la situación se agrava”.

“El momento es complicado, el gobierno no tiene una explicación para dar”, remarcó, y sugirió que la única figura que podría ser desplazada como “fusible político” sería Lule Menem, ya que “si avanzara sobre Karina Milei, sería un golpe de knock out al gobierno”.

En el plano internacional, Reina reveló que “hay empresarios del exterior que llamaron preocupados por lo que está pasando en Argentina”, y algunos proyectos están siendo puestos en pausa. El caso se expandió desde una grabación ilegal hasta una investigación judicial que incluye “un auto con 250 mil dólares y movimientos de dinero dudosos”.

Cristina, la opinión pública y los próximos 10 días

En relación al tuit de Cristina Fernández, Reina interpretó que “ella dice: si a mí me metieron presa por ser jefa de una banda, entonces vos también tenés que saber lo que pasa abajo tuyo”, trazando un paralelo entre su causa judicial y la actual situación del presidente.

Respecto al impacto social, señaló que aún es pronto para medirlo con encuestas, pero alertó sobre la influencia del rumor: “A veces el rumor te entra subliminalmente y eso afecta más que los hechos concretos”. Por eso, pidió una reacción firme del Ejecutivo: “Acá tiene que haber una respuesta contundente. Se acabó la joda”.

El escenario electoral en la Provincia de Buenos Aires, clave para el oficialismo, también podría verse afectado. Reina advirtió que “la motosierra prometida no apareció y la narrativa de que se terminaba la casta se está desmoronando”. También recordó: “Al jubilado lo destratan y a los discapacitados los iban a destratar también”.

Sobre los próximos pasos, sugirió que “alguien dentro de La Libertad Avanza debe tomar decisiones rápido”. No descartó una intervención del PRO: “Por ahí alguien le dice a Macri ‘danos una mano’”, aunque subrayó que “todo esto todavía está por definirse”

