El presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales, Daniel Urcía, analizó para Canal E el impacto del acuerdo Mercosur–Unión Europea, los nuevos cupos impuestos por China a la carne argentina, la evolución de los precios internos y los recientes cambios regulatorios impulsados por el Gobierno.

Sobre el acuerdo con la Unión Europea, Daniel Urcía planteó: “Es muy positivo empezar el tramo final de la conclusión de lo que fue un acuerdo de 25 años de negociación”. En ese sentido, subrayó la relevancia institucional del proceso legislativo: “Es muy importante para Argentina que el Congreso ratifique el acuerdo, porque no tengo dudas que va a ser beneficioso para nosotros, especialmente el sector cárnico”.

Los cambios que se vienen tras la aprobación del acuerdo

Uno de los impactos inmediatos, explicó, se dará sobre la cuota Hilton: “Argentina es el país de la región que mayor tonelaje tiene, si incluimos las ciento y pico toneladas de Inglaterra son casi 29.500 toneladas que hoy tienen un arancel reducido, pero que con la vigencia de este acuerdo pasa a cero”. Ese cambio permitiría que “esos son impuestos que en lugar de terminar en Unión Europea van a quedar en el circuito productivo”, aunque aclaró que, “seguramente el importador, también conocedor de esta situación, seguramente va a ofrecer menos dinero por la tonelada que hoy está comprando”.

Urcia mencionó que el acuerdo también incorpora un nuevo cupo: “Incluye una tonelada, un tonelaje res con hueso de casi 100.000 toneladas que se tendrá que repartir entre los países del Mercosur”. “El primer año va a tener poco impacto y durante cinco años se va a ir completando”, detalló.

Los factores a tener en cuenta del salvaguardia chino

En paralelo, se refirió al cupo asignado por China a la carne argentina: “Argentina le asignó 511.000 toneladas por año para el primer año”. Si bien consideró que el volumen total alcanzaría, advirtió sobre riesgos operativos: “Genera alguna incertidumbre cuando ese cupo se empieza a agotar”. Sobre la misma línea, explicó que, “podría dar el caso de que alguna mercadería arribe cumplida la cuota y tendría el gravamen del 55% de arancel, que es un arancel muy gravoso”.

El sistema chino de “primero llegado, primero servido” también impacta en la planificación industrial. “El frigorífico lo que trata es de tener una producción estable durante todo el año”, explicó el entrevistado, y agregó que esta modalidad “le pone un poquito de pimienta al negocio o de cierta incertidumbre”.

En ese sentido, consideró clave contar con información actualizada: “Tener la información periódica me parece que es importantísimo”. Asimismo, remarcó que, “si uno la pudiera tener de manera diaria sería mejor”.