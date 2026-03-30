El detrás de la reducción de los encajes bancarios: “La intención del Gobierno es dar liquidez al mercado”

Con el fin de analizar la dinámica del dólar en Argentina, que vuelve a estar en el centro de la escena tras la decisión oficial de reducir los encajes bancarios y avanzar con nuevas estrategias de financiamiento, este medio se comunicó con el operador de PR Cambios, Gustavo Quintana.

Según Gustavo Quintana, la reducción de encajes apunta a dinamizar la economía mediante mayor liquidez: "Aparentemente, la intención del Gobierno es dar liquidez al mercado, bajar el nivel de tasa de interés para tratar de tener cierto impacto en el nivel de actividad local".

Una potenciación para el sistema financiero

Asimismo, explicó que la medida comenzará a mostrar efectos concretos en abril: "Seguramente, el impacto pleno de eso se comenzará a ver a partir de la semana que viene". En términos operativos, señaló que la baja sería moderada pero significativa: "Creo que el 20% y bajará un punto, dos puntos. Pero bueno, esa es la intención, darle liquidez al sistema y favorecer una baja de tasas y estimular, digamos, la actividad financiera con préstamos para que haya mayor consumo interno".

En cuanto al tipo de cambio, Quintana advirtió sobre movimientos típicos de fin de mes: "Es muy volátil, hoy y mañana van a ser días algo especiales porque están las compensaciones y cierre de mes que vencen mañana".

Sube el dólar debido a la cobertura

Además, explicó que estos factores suelen presionar al alza: "Es habitual que en los cierres de mes el tipo de cambio suba un poco porque se activa un poco la demanda por cobertura".

Sin embargo, hacia adelante el entrevistado proyectó un escenario más estable: "Yo creo que no vamos a ver muchas novedades en ese sentido, salvo algún crecimiento inesperado, yo creo que el mercado de cambio va a operar con tranquilidad y con un sendero de relativa estabilidad".

El ingreso de divisas del agro aparece como un factor clave en esa previsión: "La cantidad de camiones que está ingresando a Puerto de Rosario, que es un indicativo de lo que puede llegar a pasar, son muy fuertes los movimientos".