El dólar blue cerró en baja este jueves 16 de julio y el Banco Central volvió a comprar dólares

El dólar blue cerró en baja este jueves 16 de julio, mientras que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a comprar divisas en el mercado cambiario. Sin embargo, las reservas internacionales registraron una caída respecto de la jornada previa.

En tanto, el Banco Central adquirió USD 230 millones en el mercado oficial de cambios. A pesar de ello, las reservas internacionales bajaron USD 62 millones y finalizaron la jornada en USD 48.531 millones.

Dólar blue

El dólar blue cerró este jueves con una baja de $5 respecto de la rueda anterior. De esta manera, la divisa paralela terminó la jornada con una cotización de $1.525 para la venta y $1.505 para la compra.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP finalizó la rueda en $1.513,30 para la venta.

Dólar Contado con Liquidación

En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) cerró a $1.567,80.

Dólar Cripto

En el mercado de las criptomonedas, el dólar cripto se negoció en torno a $1.557,91.

Dólar Tarjeta

El dólar tarjeta cerró la jornada en $1.943,50.

Dólar Oficial

El dólar oficial minorista cerró en $1.495, según el promedio de los principales bancos. En tanto, el dólar mayorista, de acuerdo con Rava Bursátil, finalizó en $1.476.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró USD 230 millones en el mercado cambiario. En tanto, las reservas internacionales bajaron USD 62 millones y cerraron en USD 48.531 millones.