Hernán Madera analizó el crecimiento político de Villarruel: "Está encontrando un espacio que el PJ está dejando vacío"

La creciente tensión dentro del oficialismo, sumada a la controversia por la causa Malvinas, abrió un nuevo frente político para el Gobierno. Según Hernán Madera, la vicepresidenta Victoria Villarruel logró posicionarse sobre un tema sensible para una parte importante del electorado, aunque todavía enfrenta el desafío de consolidar un proyecto político propio. "La vicepresidenta Villarruel está encontrando un espacio que el PJ está dejando vacío", afirmó.

El analista explicó que la pérdida de protagonismo del peronismo responde tanto al desgaste de la oposición como a los acuerdos parlamentarios que, a su entender, fueron debilitando su capacidad de representar determinados sectores. En ese contexto, consideró que Villarruel consiguió capitalizar el malestar generado por algunas decisiones del Gobierno.

Villarruel, Malvinas y la construcción de un proyecto político

Para Madera, el conflicto en torno a la postura oficial sobre las Islas Malvinas fortaleció coyunturalmente a la vicepresidenta. "Ella de alguna manera metió un gol porque logró que la sesión se caiga", sostuvo, al señalar que la presión política generó preocupación entre gobernadores y distintos sectores del oficialismo.

Sin embargo, advirtió que ese impulso no alcanza para construir una alternativa de poder. "Si ella quiere construir algo, tiene que empezar ladrillo por ladrillo y no tweet por tweet", remarcó, al sostener que un liderazgo requiere organización territorial, paciencia y una estrategia de largo plazo.

También cuestionó la intención del Gobierno de avanzar con la venta de inmuebles considerados estratégicos pertenecientes a las Fuerzas Armadas, un tema que, según indicó, permitió a Villarruel elevar su perfil político frente a sectores vinculados a la defensa nacional.

La economía seguirá siendo el principal desafío electoral para el Gobierno

Más allá de la discusión sobre Malvinas, Madera consideró que el desempeño económico continuará siendo el principal factor para medir el respaldo al presidente Javier Milei. "La elección del año que viene se va a jugar principalmente en la cancha económica", aseguró.

En ese sentido, sostuvo que cuanto mayor sea el costo político de decisiones que incomoden incluso al electorado oficialista, mayor será la exigencia de resultados económicos. "Más hacés cosas que no le gustan a tu propio electorado, más te va a demandar logros económicos ese electorado", explicó.

Por último, el analista también se refirió a las declaraciones de Milei sobre Malvinas y comparó esa situación con los cuestionamientos que el mandatario había realizado al papa Francisco antes de asumir la Presidencia. Según Madera, el Presidente intenta moderar algunas posiciones, aunque advirtió que la sociedad terminará evaluando su gestión principalmente por la evolución de la economía y la capacidad del oficialismo para sostener sus alianzas políticas de cara a las próximas elecciones.