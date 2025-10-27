El dólar blue se desploma este 27 de octubre. La divisa paralela cae $85 al cierre de la jornada anterior. Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora está a $1455 y se compra a $1435.

Dólar MEP

En tanto, el dólar MEP se vende en $1.449,92.

Dólar Contado con Liquidación

El dólar Contado con Liquidación (CCL), por su parte se consigue a $1.459,80 para la venta.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar se intercambia a $1.474 en promedio.

Dólar Tarjeta

En tanto, el dólar para las compras con tarjeta de crédito en el exterior está $1.885.

Dólar Oficial

En el mercado minorista, el dólar oficial en promedio entre los bancos privados ronda los $1.517,53 para la venta y la cotización del Banco Nación se vende a $1.450. Por su parte, el dólar mayorista abre a $1.485,92.