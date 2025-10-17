“El dólar está hiper, recontra, ultra atrasado": Nicolás Salvatore advierte sobre el atraso cambiario y la falta de rumbo

En entrevista con Canal E, el economista Nicolás Salvatore advirtió que el dólar está peligrosamente atrasado y que el gobierno subestimó la magnitud del problema externo que atraviesa Argentina.

El atraso cambiario y la negación oficial

"El dólar está hiper, recontra, ultra atrasado", sentenció Salvatore, dejando en claro que el mercado ya descuenta una devaluación después de las elecciones. Para el economista, "estamos jugando un juego en el que todos sabemos que el dólar va a subir" y la única razón para sostener el tipo de cambio oficial actual es evitar un rebrote inflacionario antes de los comicios.

El problema, según Salvatore, es que el gobierno no lo reconoce: "El Presidente y el Ministro de Economía dicen que no hay dólar atrasado. Esa es la primera mentira del presidente". Para él, los funcionarios usan un lenguaje evasivo: "Ninguno te dijo que el dólar no iba a subir. Te lo prometieron de 18.000 maneras distintas".

Frente a las expectativas del mercado, Salvatore destacó que incluso el FMI deja entrever la necesidad de devaluar: "¿Qué es recomponer reservas? Ir a comprar. ¿Qué es devaluar? Lo mismo".

Un plan fallido y una oportunidad perdida

"El programa económico falló", afirmó tajante Salvatore. Según su análisis, el gobierno cometió un error central al pensar que el único problema de la Argentina era el fiscal. “Subestimaron el sector externo”, agregó, explicando que los desequilibrios en la balanza de pagos son tan graves como el déficit presupuestario.

"Argentina tiene que tener un tipo de cambio competitivo", insistió el economista. Recordó que el país solo creció de manera sólida cuando mantuvo un dólar alto, como en la etapa de Lavagna y Kirchner. "Para tener competitividad real, el dólar debería estar entre 2.200 y 2.300 pesos, así luego del pass-through queda en torno a 1.800", calculó.

La devaluación, sostuvo, no debe ser vista como un castigo sino como una condición necesaria para el desarrollo. "Al principio tiene un efecto contractivo, pero después permite crecer con superávit externo y fiscal", explicó. Salvatore dejó en claro que la devaluación no solo es inevitable, sino deseable si se hace con estrategia y respaldo.

El rol de Estados Unidos y el mensaje de Bessent

En relación con el rescate impulsado por Scott Bessent, funcionario estadounidense, Salvatore expresó una visión contundente: "Estoy absoluta y totalmente convencido de que Bessent no va a permitir que regalen sus dólares". Según el economista, el enviado de EE.UU. está marcando condiciones claras para el uso de esos fondos.

"Es la primera vez que veo que alguien de Estados Unidos corre por izquierda al Presidente argentino", comentó con ironía, aludiendo a que Bessent impulsa una política de tipo de cambio alto, típicamente asociada con modelos desarrollistas.

El mensaje, concluye, es claro: “Si seguís con el dólar atrasado, vas a regalar los dólares del salvataje”. Para Salvatore, solo un cambio profundo del enfoque cambiario podrá evitar una nueva crisis.

