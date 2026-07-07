El Gobierno adjudicó obras por US$700 millones para reforzar el sistema eléctrico en siete provincias y reducir el riesgo de cortes de luz

El Gobierno adjudicó 20 proyectos de almacenamiento de energía en siete provincias como parte del plan para reforzar el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), reducir los cuellos de botella de la red eléctrica y minimizar el riesgo de cortes de luz durante los períodos de mayor demanda. La iniciativa contempla una inversión privada cercana a US$700 millones.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 155 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial. La licitación, denominada "Alma SADI", permitirá incorporar más de 700 MW de capacidad de almacenamiento mediante baterías de última generación, con el objetivo de mejorar la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

Las provincias que recibirán los nuevos proyectos de almacenamiento de energía

Los proyectos estarán distribuidos en siete regiones estratégicas del país: provincia de Buenos Aires, NOA, NEA Chaco-Formosa, NEA Misiones-Corrientes, Litoral Entre Ríos, Litoral Santa Fe y La Pampa, con el objetivo de fortalecer la red eléctrica en las zonas con mayores necesidades de abastecimiento.

Las empresas adjudicatarias son Genneia, con siete proyectos; DQD Energy, con ocho; 360 Energy Solar, con tres; Aluar, con uno; e Intermepro, también con uno.

Según informó la Secretaría de Energía, la convocatoria despertó un fuerte interés del sector privado. En total se recibieron 235 ofertas técnicas que representaron 8.338 MW, un volumen once veces superior al objetivo inicial del proceso licitatorio.

La distribución de la capacidad adjudicada contempla 185 MW para la provincia de Buenos Aires; 150 MW para el NOA; 161,5 MW para Chaco-Formosa; 50 MW para Misiones-Corrientes; 50 MW para Entre Ríos; 36 MW para Santa Fe; y 68 MW para La Pampa.

Cómo impactarán las baterías en el sistema eléctrico argentino

Desde el Gobierno señalaron que los sistemas de almacenamiento con baterías permitirán responder con mayor rapidez a las variaciones de la demanda, aportar flexibilidad al despacho de energía y fortalecer las reservas operativas del sistema. De esta manera, se busca reducir la probabilidad de interrupciones del servicio y mejorar la calidad del suministro para usuarios residenciales, comerciales e industriales.

La adjudicación representa la continuidad del programa iniciado en 2025 con la licitación "Alma GBA", destinada a reforzar el sistema eléctrico del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En esa oportunidad se adjudicaron 660 MW de almacenamiento, un 30% por encima de lo previsto, con inversiones privadas estimadas en US$540 millones. Esas obras ya están en ejecución y se espera que entren en funcionamiento durante el próximo verano.