El Gobierno confirmó la baja de las retenciones: “Lo importante es la señal de seguir bajando impuestos al agro”

La oficialización de la baja de retenciones anunciada por el presidente Javier Milei generó expectativas positivas en el sector agropecuario, especialmente entre los productores que ya están definiendo sus estrategias para la nueva campaña. En este contexto, este medio se comunicó con la analista del mercado de granos, Lorena D’Angelo.

“El anuncio que el mismo Presidente hizo en el aniversario de la bolsa, daba una expectativa de que en el corto plazo efectivamente tuviéramos el decreto que finalmente salió publicado ayer, que bajara los derechos de exportación y también que confirmara el anuncio de la baja gradual para la soja y subproductos a partir del próximo año”, señaló Lorena D´Angelo.

Qué está mirando el mercado de granos en este momento

Asimismo, recordó que la atención del mercado estaba centrada en los cultivos de invierno, en un contexto marcado por el aumento de costos productivos: “Todo estaba el foco puesto en los cultivos de invierno que ahora prácticamente están comenzando la siembra, pero se esperaba también que efectivamente se concretara lo que se publicó ayer”.

D´Angelo explicó que el nuevo esquema no se limita a los cereales de invierno, sino que también establece una reducción progresiva para el resto de los productos agrícolas. “El decreto confirma la baja del trigo y la cebada y también pone un esquema escalonado a partir de enero del próximo año para la baja de los derechos de importación del resto de los productos agrícolas”, afirmó.

La baja de las retenciones no impacta de la misma forma para todos los cultivos

Además, detalló que, “esa baja tiene distintos porcentajes, ya que tiene un porcentaje particular y mensual para la soja y el complejo oleaginoso y también para el girasol, mientras que para los otros cultivos la escala de baja de reducción no es mensual, sino que tiene otra frecuencia trimestral o semestral dependiendo de cada uno de los cultivos”.

Para la entrevistada, el aspecto más relevante es el mensaje que transmite la medida. “Lo importante es la señal que se transmite de seguir bajando impuestos al sector agropecuario, principalmente impuestos que son totalmente distorsivos para el productor”, sostuvo.

Respecto de la soja, destacó que el impacto debe analizarse junto con las reducciones que ya se implementaron durante 2025 y con la evolución de los precios internacionales: “Esta baja propuesta en dos años representaría una reducción del 9% en dos años para el complejo oleaginoso”.