El Gobierno, el FMI y el tesoro estadounidense con las reformas estructurales: “La reforma laboral es lo más trabajado”

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, en contacto con Canal E, se refirió al trasfondo político y económico de las próximas elecciones legislativas y el rol que juega la presión internacional para impulsar las reformas estructurales que reclama el Gobierno.

“No solamente es el Gobierno el que plantea esto, sino incluso hasta el Fondo Monetario Internacional y el Tesoro Estadounidense habla de todo este apoyo es para conseguir que haya reformas estructurales en el país, el modo y la forma en que va a llegar a haber justamente una estabilidad hacia adelante, hacia el futuro, y le quiere garantizar las condiciones de negocios a las empresas”, explicó Ariel Maciel.

Los reclamos del empresariado y su no efectuación

Asimismo, resaltó que las principales cámaras empresarias están actuando directamente con los gobernadores para impulsar la reforma laboral: “Lo que le dicen a los empresarios es que ustedes desarrollen el plan de reformas impositivas, el plan de reforma laboral, que nosotros nos encargamos de buscar una suerte de respaldo institucional, algo que la viene reclamando Javier Milei hace tiempo y el Gobierno libertario no lo viene haciendo”.

Según Maciel, el Consejo de Mayo fue el espacio donde se intentó coordinar las bases del proyecto: “La semana pasada se juntó ese Consejo de Mayo para presentar el proyecto que el Gobierno terminó de armar y que lo presentó ante el Consejo para decirle a ver, nos ponemos todos de acuerdo que es este”.

Contacto entre los empresarios y los gobernadores

Sobre la misma línea, planteó: “Porque, básicamente, se había armado el Consejo de Mayo. ¿Qué hicieron los empresarios? Para garantizar lo que no les garantizaba el Gobierno, fueron y hablaron con los gobernadores, les dijeron que este va a ser el proyecto”.

“Tienen claro un tema y es que cualquier reforma laboral en un contexto de crisis de empleo es muy difícil de sobrepasar al clima social, pero lo que sí están buscando es que el acuerdo político muestre algo distinto que la imposición sobre un tema que quizás puede llegar a ser polémico”, añadió el periodista.

A su vez, precisó que, “el tema de reforma laboral es lo más trabajado. Lo impositivo todavía le falta un poquito más. Está ahí para entrar, pero lo laboral es lo más avanzado entre el sector privado y el Gobierno”.