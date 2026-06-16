El Gobierno y su esperanza de tapar el caso Adorni con el Mundial: "No le están saliendo bien estas estrategias"

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, conversó con Canal E y se refirió a que la situación política de Manuel Adorni se convirtió en uno de los principales focos de preocupación para la Casa Rosada.

Según Ariel Maciel, la intención del Gobierno era sostener el tema hasta perder centralidad mediática. "Javier Milei, Karina Milei y la mesa cada vez más chica de la Libertad Avanza querían llegar con el tema Adorni hasta el Mundial y ver si empezaba a licuarse", planteó.

Se complican las estrategias del Gobierno

Sin embargo, consideró que la estrategia no está funcionando. "La realidad es que el Gobierno está cada vez más complicado en esta estrategia", resaltó, y agregó que, "no le están saliendo bien estas estrategias".

Maciel repasó las explicaciones brindadas sobre el origen de los fondos cuestionados y recordó que existe una investigación judicial en marcha: "Recordemos que Adorni junto con su hermano encontraron en la casa del padre recién muerto 200.000 dólares".

Las inconsistencias en la declaración de Manuel Adorni

Según explicó, esos fondos habrían sido invertidos posteriormente en criptomonedas. "En ese momento, esa plata, que a Adorni le hubiera venido bien, porque era una persona con grandes riquezas, la invirtió en Bitcoins, según el relato", sostuvo.

No obstante, el entrevistado señaló las inconsistencias que observa la Justicia: "El problema, bueno, ahí está el problema de la justicia, que dice que acá hay fechas que no cierran". También mencionó la existencia de registros públicos posteriores al supuesto negocio financiero: "Además en el medio, vídeos de Adorni en stream, con youtubers, contando que no entendía nada de Bitcoins".

A su vez, explicó que dentro del Gobierno existía la expectativa de que el tema quedara circunscripto al ámbito judicial: "Una parte es la judicial, que es la que el Gobierno le había pedido a la oposición que le tuviera paciencia". Sin embargo, sostuvo que la situación podría modificarse si Adorni deja de formar parte del Ejecutivo.