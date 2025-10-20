“El mercado estima una corrección del tipo de cambio, porque Argentina es una economía estancada”

La economista, Natalia Motyl, habló con Canal E y analizó el acuerdo de swap de monedas por 20.000 millones de dólares firmado entre el Banco Central y el Tesoro de Estados Unidos, y advirtió que si bien la medida “viene a calmar las aguas”, no resuelve los problemas estructurales del país.

Natalia Motyl aseguró que la falta de confianza es el principal problema que enfrenta el Gobierno: “Hoy lo que veo es un mercado cambiario, primero, que ya no le crea el programa económico actual, no cree que se vaya a mantener el actual esquema de bandas cambiarias, que estima que va a haber una corrección del tipo de cambio, básicamente porque la Argentina es una economía estancada y sin productividad, que lamentablemente va a necesitar corregir el tipo de cambio para que se resuelva esta situación”.

Crecimiento económico: una prioridad para Argentina

Asimismo, agregó que el país “se encuentra endeudado y por ende necesita una senda de crecimiento económico más sostenible y además una hoja de ruta por parte del Gobierno más previsible de lo que, bueno, estuvo sucediendo en los últimos dos años de gestión”.

Sobre el escenario posterior a las elecciones, Motyl planteó: “Creo que va a necesitar una corrección el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque la Argentina todavía no está acumulando dólares. Necesita los dólares para seguir pagando la deuda que había contraído previamente, y además porque tenemos un Banco Central que todavía sigue quebrado, porque hoy tenemos reservas netas en rojo, en alrededor de 9.500 millones, muy parecido el número a cuando asumió Javier Milei, y esa es una dificultad”.

Cuáles son los riesgos de seguir interviniendo el dólar

También alertó sobre los efectos de mantener el dólar artificialmente planchado: “Tener un tipo de cambio atrasado, tan planchado, por cuestiones meramente electorales, tiene un impacto negativo sobre lo que es la actividad económica, que ya venía estancada y ahora presenta caída”.

Sobre la misma línea, la economista subrayó: “La realidad es que ningún país del mundo logra, inclusive con déficit fiscal, no tener problemas de pagar la deuda. La Argentina lo tiene porque es un país que no crece, esa es una realidad”.

En cuanto al valor actual del dólar, aseguró: “Hoy la Argentina se encuentra con mucho excedente de pesos, tenemos una base monetaria que, de hecho, sigue ampliándose cada vez que no renueva, y ese excedente de pesos te condiciona justamente a que haya una faltante de dólares y que genere ese alza del tipo de cambio”.