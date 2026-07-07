El posible desarrollo de un evento de El Niño de intensidad moderada a fuerte mantiene en alerta al sector agropecuario

La investigadora del Instituto de Clima y Agua del INTA y licenciada en Ciencias de la Atmósfera, Natalia Gattinoni, explicó para Canal E que los modelos climáticos muestran un escenario favorable para mayores precipitaciones durante la primavera y el verano, aunque remarcó que aún no es posible anticipar con precisión la magnitud de los eventos extremos.

Gattinoni aclaró que cuando se habla de intensidad del fenómeno se hace referencia al calentamiento del océano Pacífico. "Los modelos actualmente, si bien hay dispersión, indican para la primavera, primavera, principio del verano, que es cuando este fenómeno tiene su mayor intensidad. Bueno, ir en umbrales que son de moderado a fuerte", planteó.

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Además, advirtió que, "la chance es que sea un evento moderado a fuerte" y señaló que, "muchas discusiones en el ámbito científico" surgen porque "los modelos nunca han estado pronosticando unos eventos tan destacados".

Gattinoni recordó que un aumento de varios grados en la temperatura del océano implica una enorme cantidad de energía disponible para modificar el comportamiento atmosférico. Por eso insistió en que "hay que ir siguiéndolo" mientras se actualizan los pronósticos.

Se estima un nivel de lluvia más alto que lo normal

Respecto del impacto sobre Argentina, explicó que el fenómeno aumenta las probabilidades de precipitaciones superiores a las normales, especialmente durante la primavera y el verano. "Los pronósticos climáticos, estacionales, lluvias y de temperaturas nos van marcando el escenario o el panorama más probable, justamente tendientes a chances de lluvia por encima de lo normal", afirmó.

Sin embargo, la entrevistada remarcó que no es posible anticipar cuántos milímetros lloverán. "No tenemos información o herramientas certeras para hablar de un umbral de lluvia a esperar", aunque aclaró que sí existe "un escenario en el cual nos pueden facilitar, principalmente en el este del país, la posibilidad de lluvia".