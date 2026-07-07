Los desafíos de mantener el consumo en gastronomía: “Hay que ser sumamente eficiente porque los márgenes son muy chiquitos"

En un contexto de caída del consumo, aumento de tarifas y mayores costos operativos, la cadena gastronómica Palta sostiene su estrategia de crecimiento apoyada en la eficiencia, la estandarización de procesos y un modelo de franquicias. Así lo aseguró su presidente, Marcos Aldazabal, quien habló con Canal E y explicó que el desafío del sector ya no pasa por aumentar precios, sino por preservar la rentabilidad sin resignar calidad.

"Nosotros apuntamos a un público, a veces uno, público de un nivel quizás socioeconómico un poco más alto, que es el que menos sufre, es el que menos resigna estas salidas", señaló Marcos Aldazabal. Sin embargo, aclaró que, "fue un año muy atípico, con un gran esfuerzo" y destacó que, "se logra mantener la cantidad de cubiertos y se logra manejar con mucha eficiencia en una Argentina y en un país que cambiaron las reglas".

La importancia de la eficiencia en la gastronomía

Según desarrolló, el negocio gastronómico atraviesa una etapa completamente distinta: "Hoy en gastronomía hay que ser sumamente eficiente, los márgenes son muy chiquitos y hay que lograr trabajar en eso".

Aldazabal explicó que el incremento de los costos fijos impacta directamente sobre la rentabilidad de los locales. "Ahí tenemos uno de los grandes desafíos que venimos luchando día a día", afirmó.

Cuáles son los costos fijos que repercuten sobre un local gastronómico

En ese sentido, sostuvo que, "no solo en los alquileres, que a su vez por rentabilidad son lógicos la pretensión del propietario, sino que a su vez en servicios, vos hoy tenés prácticamente otro alquiler y eso se transfiere en un margen cada vez menor".

Para sostener el negocio, Palta centralizó parte de su producción. "Nosotros hoy tenemos una planta de producción centralizada en la cual podemos generar unos ahorros y eficiencia en el proceso", explicó el entrevistado. Pero dejó en claro cuál es el límite de esa estrategia: "Se está haciendo cada vez más difícil lograr mantener la cadena de valor y en nuestra política es innegociable la calidad del producto".