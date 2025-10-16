"El salvataje no quiere decir que estemos salvados": alerta Damián Quirós sobre el acuerdo financiero con EE.UU.

En diálogo con Canal E, el economista Damián Quirós analizó el respaldo financiero de Estados Unidos al gobierno argentino y planteó que “no se trata de un rescate definitivo, sino de un instrumento de alivio temporal con riesgos futuros”.

El apoyo de EE.UU. y su trasfondo geopolítico

En el marco del respaldo financiero que Estados Unidos brinda a la Argentina, el economista explicó que este salvataje “busca dar un equilibrio fiscal” y facilitar el cumplimiento de los compromisos de deuda. “Es un salvataje que busca que Argentina pueda hacer frente a sus compromisos de pago inmediato, porque de acá a diciembre hay que hacer pagos importantes”, afirmó.

“Más allá de las similitudes políticas entre ambos gobiernos, hay una cuestión geopolítica clave: Argentina está rodeada de países con otra orientación económica y Estados Unidos no quiere perder influencia en la región”, analizó Quirós.

Consultado sobre si este respaldo implica un fracaso del plan económico, fue claro: “No es que se quemaron todas las reservas, el gobierno mantiene un poder de fuego, pero obviamente como todo en economía, hay recursos limitados para necesidades ilimitadas”.

El economista destacó que el mecanismo utilizado —un swap financiero— permite el ingreso rápido de dólares sin incrementar la base monetaria. “Es un instrumento que no genera inflación futura y permite disponer de divisas sin descapitalizarse”, explicó.

Riesgos del endeudamiento y necesidad de reformas

Frente a las dudas sobre el impacto fiscal, Quirós fue cauto: “Todo tiene un fin, y si se continúa interviniendo tan fuertemente, el equilibrio fiscal puede verse afectado”. Además, reveló que el swap fue recientemente ampliado: “Pasa de 20.000 a 40.000 millones de dólares, y eso incrementa las obligaciones externas”.

Sobre el futuro, advirtió que el desafío central es generar crecimiento real: “Hoy el nivel de producción que tiene Argentina es muy bajo comparado con el gasto; si no se reestructura de base la generación de riqueza, va a ser muy difícil cumplir con los pagos futuros”, remarcó.

Respecto de los vencimientos de deuda, se mostró preocupado: “Son muchos los compromisos. Por más que rolees deuda, hay momentos en los que no podés evitar pagar con el Tesoro”, explicó. Ante esta situación, señaló que el gobierno necesita un consenso político amplio: “El Ejecutivo tiene que lograr poder para acelerar las reformas estructurales y enviar señales de previsibilidad a los inversores”.

Finalmente, llamó a la responsabilidad política: “Si no hay seriedad ni continuidad a largo plazo, ese dinero que se espera no va a ingresar y el resultado va a ser una Argentina que ya conocemos”, concluyó Quirós.

