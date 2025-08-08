El dólar blue se estabilizó este 8 de agosto y caen los dólares financieros

El dólar blue se estabiliza este 8 de agosto. La divisa paralela se vende al mismo precio respecto al cierre de la jornada anterior. Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora está a $1325 y se compra a $1305.

Dólar MEP

En tanto, el dólar MEP se vende en $1.330,78.

Dólar Contado con Liquidación

El dólar Contado con Liquidación (CCL), por su parte se consigue a $1.331,87 para la venta.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar se intercambia a $1.334 en promedio.

Dólar Tarjeta

En tanto, el dólar para las compras con tarjeta de crédito en el exterior está $1.742.

Dólar Oficial

En el mercado minorista, el dólar oficial en promedio entre los bancos privados ronda los $1.339,62 para la venta y la cotización del Banco Nación se vende a $1.340. Por su parte, el dólar mayorista abre a $1.331,08.