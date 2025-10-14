Elisabet Piacentini: “Es muy peligroso preguntarle a un chat sobre impuestos, porque lo que no sabe lo inventa”

En diálogo con Canal E, Elisabet Piacentini, contadora tributarista, alertó que algunas plataformas de inteligencia artificial están ofreciendo servicios contables sin respaldo profesional, lo cual pone en riesgo a los contribuyentes y a la legalidad del ejercicio profesional.

Plataformas sin matrícula: ¿inteligencia o imprudencia artificial?

La revolución tecnológica llegó también al mundo contable, pero no todo lo que brilla es innovación. “Están apareciendo aplicaciones con publicidad engañosa que dicen ‘somos tu contador de inteligencia artificial’”, denunció Piacentini, quien remarcó que se trata de un ejercicio ilegal de la profesión.

Desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ya se han iniciado acciones legales. “Se intimó a estas plataformas a manifestar si detrás hay profesionales matriculados, como exige la ley”, explicó. El reclamo se basa en la ley 24.488, que reserva determinadas incumbencias exclusivamente a contadores habilitados.

“Una aplicación que te liquida impuestos por WhatsApp no parecería tener un título habilitante”, advirtió Piacentini, y remarcó que este tipo de servicios sin control pueden generar serios perjuicios económicos al contribuyente.

Robots con límites: la IA como herramienta, no como profesional

Si bien la contadora reconoce el valor de la tecnología, marca una clara línea divisoria: “Nosotros usamos inteligencia artificial, pero no podemos dejar que un bot le diga al cliente cuál es su mejor estrategia impositiva”, sostuvo.

En los estudios contables ya se automatizan procesos como la carga de facturas, análisis de resúmenes bancarios o control de facturación. Sin embargo, Piacentini enfatiza que la inteligencia profesional sigue siendo insustituible: “Atrás de nuestra profesión hay años de estudio y actualización constante”.

Más allá del peligro legal, hay un riesgo práctico: los errores. “Es muy peligroso preguntarle a un chat sobre impuestos, porque lo que no sabe lo inventa”, advirtió, ejemplificando con el caso del impuesto a las ganancias: “Te lo puede calcular como si todavía existiera la tablita de Machinea”.

Finalmente, llamó a los usuarios a estar atentos: “Cuidado con la publicidad engañosa de este tipo de aplicaciones, porque muchas veces no hay una persona con título y experiencia detrás”.