Emilse Córdoba: “Las palabras de Trump no terminaron de gustar porque ató la ayuda a si Milei gana o no las elecciones”

En diálogo con Canal E, la directora de Bell Investment, Emilse Córdoba, analizó con preocupación la débil reacción del mercado tras los anuncios políticos y económicos, y advirtió que la volatilidad persistirá hasta después de las elecciones.

Un mercado desilusionado y sin señales claras

A pesar de una fuerte expectativa tras las declaraciones políticas del fin de semana, los mercados locales mostraron un rebote mucho menor al anticipado. “Hoy es un día que el mercado está rebotando, pero no con la contundencia que se pensaba”, afirmó Córdoba. La especialista señaló que, aunque los ADRs argentinos en el exterior llegaron a subir hasta 5% en el postcierre del día anterior, el mercado local apenas reaccionó con alzas del 1% al 2%, frente a bajas previas del **4% al 8%.

Uno de los factores de decepción fue la ambigüedad en las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien condicionó el apoyo financiero de EE.UU. a una eventual reelección de Javier Milei. “Las palabras de Trump no terminaron realmente de gustar, porque ató demasiado la ayuda a si Milei gana o no las elecciones”, expresó Córdoba. A eso se sumó una confusión en su interpretación del calendario electoral argentino: “Trump no entendió que no son elecciones presidenciales, sino de medio término”, explicó.

La señal que esperan los inversores: acción, no declaraciones

Otro dato que pasó casi inadvertido fue la inflación de septiembre, que se ubicó en 2,1%, levemente por encima de agosto. Para Córdoba, esto se debe a que el mercado ya había descontado ese número: “Se estaba esperando entre 2,1 y 2,3%, algo del rebote del dólar ya había pasado a precios”, analizó.

El verdadero foco, según la directora de Bell Investment, está en la política monetaria local: “Estamos viendo tasas de caución que han pasado el 100%... ¡pura locura! Estamos viendo de vuelta lo mismo”, advirtió. Esta situación refleja, según Córdoba, que el gobierno no comprende la gravedad de su política: “Subir la tasa a ese nivel, con un riesgo país tan alto, denota algo que yo no puedo entender cómo el gobierno no lo entiende”.

En contraste con las constantes declaraciones políticas, Córdoba destacó una acción concreta del Tesoro que tuvo impacto real: “Fue la primera vez que pudimos ver acciones. Un banco declaró haber intervenido en el mercado comprando pesos y el mercado respondió con subas del 10%”.

“Lo que está esperando el inversor no es un acuerdo comercial, sino cuál es la próxima acción que respalde la gestión económica actual”, concluyó.

