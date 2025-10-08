Emilse Córdoba: “Lo que se juega el 26 de octubre es la gobernabilidad”

En diálogo con Canal E, Emilse Córdoba, directora de Bell Investment, aseguró que “el mercado ya no compra más palabras” y que los inversores esperan definiciones firmes del gobierno de cara al 26 de octubre.

“El mercado ya no compra palabras”: inversores, redes y migración de carteras

Con un panorama dominado por la incertidumbre, Córdoba dejó en claro que “el inversor lo que está buscando ahora es acción más que palabras”. La economista explicó que, si bien antes los mensajes en redes sociales generaban algún efecto, “eso ya no alcanza”, y alertó que hasta no haber definiciones concretas, el mercado seguirá con tendencia bajista.

Sobre el comportamiento actual de los inversores, Córdoba destacó un cambio de tiempos: “Lo llamativo es que el resguardo de valor sucedió mucho antes de lo habitual”, haciendo referencia a que la migración de carteras se adelantó semanas respecto a procesos electorales anteriores.

La reacción fue clara: “Se están yendo no solamente a activos de resguardo como el oro, sino también a obligaciones negociables”, remarcó, señalando que la baja de tasas en esos instrumentos genera un nuevo tipo de refugio: “Se están volcando los fondos en dólares con una pequeña tasa”.

Gobernabilidad en juego y un mercado que espera al 26 de octubre

Consultada por la reacción del mercado ante la exclusión de los bonos del EMBI, Córdoba fue categórica: “Nada por el momento se está tomando bien dentro del mercado”, y atribuyó esto a una acumulación de señales negativas que deterioran la confianza. Según la especialista, la economía local enfrenta un bloqueo de expectativas: “El único foco del mercado es llegar al 26 de la mejor manera posible, pero vamos a sentir la temperatura real el día de las elecciones”.

La fecha clave, según Córdoba, no es solo electoral sino institucional: “Lo que se juega el 26 es ni más ni menos que la gobernabilidad”, subrayó. Desde su perspectiva, esto también es lo que Estados Unidos le está exigiendo al presidente Milei: “Asegura esta gobernabilidad porque, si no, difícilmente vayan a drenar sus dólares”.

Sobre la figura del mandatario, la economista fue crítica con su estrategia comunicacional: “Vuelve a ese Javier Milei más rockstar, con otra movilidad, para asegurarse ese piso del 30%”, pero advirtió: “Eso no alcanza para gobernar”. Córdoba reclamó un giro en la forma de construir poder: “Lo que falta es el consenso, el diálogo, la comunicación clara y asertiva para hacer política de Estado”.

Finalmente, Córdoba proyectó que los mercados ya no esperan reacciones de corto plazo: “Ya no hay una recuperación posible en tan cortísimo plazo”, afirmó, tras recordar que la Bolsa pasó de ser “la más ganadora del mundo” a “la peor del 2025”. El mensaje es claro: el escenario exige tiempo, diálogo y decisiones de fondo.

