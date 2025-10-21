El empresariado está esperando “que salga el ruido electoral para ver si está ahí el problema”

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, en contacto con Canal E, se refirió al impacto del swap de monedas con Estados Unidos y la creciente incertidumbre en el empresariado argentino ante la falta de definiciones económicas del Gobierno.

Ariel Maciel explicó que el reciente anuncio del Tesoro norteamericano generó más dudas que certezas: “Pocas certezas, no solamente este acuerdo confidencial entre el Banco Central argentino con los Estados Unidos por este swap de monedas, también sobre los USD 20.000 millones extra que se están negociando en torno a una ayuda mayor, qué van a usar o cómo se van a usar esas reservas y esos dólares en el futuro”.

Indefiniciones en cuanto al uso del swap con Estados Unidos

Asimismo, detalló que, “nadie sabe para qué se va a usar, si es que se va a usar para mantener el dólar bajo o si el plan seguirá siendo exactamente el mismo”. Según explicó, dentro del empresariado “muchos creen que después de las elecciones, el Gobierno tiene la posibilidad de, si gana, establecer las nuevas reglas de juego”.

“Algunos creen que va a poder hacer una corrección del tipo de cambio estratégica dentro del marco de la economía, o que si le va mal el mercado va a hacer que le haga la corrección sin que el Estado pueda llegar a tener mucho poder de reacción”, agregó Maciel.

A su vez, relató el difícil panorama que enfrentan las empresas, con caída de ventas y aumento de costos: “El gran temor que tienen los empresarios es que ni siquiera la piensen, y en ese sentido lo que ahí sí empiezan a ver es cómo van a jugar los aliados del Gobierno post elecciones”.

Los empresarios y la cotidianidad de trabajar a pérdida

En ese contexto, el periodista afirmó: “Me estoy cruzando cada vez con más empresarios donde hay dos partes de la mirada, por un lado hay muchos empresarios que dicen estoy trabajando a pérdida, directamente estoy mal vendiendo producción para poder sostener la estructura, para pagar salarios, básicamente”.

También advirtió que, “están esperando a que esto se normalice, o sea, que salga el ruido electoral para ver si está ahí el problema, aunque desconfían que eso suceda si no hay una modificación en la movilidad”.