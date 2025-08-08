Empresarios sin consumo y con dólar inestable: “El traslado a precios es lento porque la gente no compra”

Eugenia Muzio, periodista de Perfil.com, explicó en diálogo con Canal E que, aunque la inflación sigue en alza, el traslado a precios de las empresas es mucho más lento que en otros momentos. El motivo principal es la debilidad del consumo, que según estimaciones recién podría recuperarse dentro de dos años si no hay nuevos ciclos recesivos.

“El empresariado tiene que cambiar de actitud”, señaló el ministro de Economía, Luis Caputo, apuntando a que no se suban los precios automáticamente ante un salto del dólar. Las compañías, en cambio, argumentan que no trasladan subas porque directamente no están vendiendo.

El modelo oficial y la presión sobre las empresas

Muzio recordó que, según el propio staff report del FMI, el gobierno buscó enfriar la economía para contener la inflación. Sin embargo, el esquema inicial de “ganar por cantidad y no por margen” se complica con la demanda deprimida.

Como ejemplo, mencionó el balance de Molinos, que reportó una caída del 19% en sus ganancias, con una inflación acumulada del 34% y un traslado a precios de apenas el 11%. “Las grandes empresas pueden absorber parte de la pérdida de rentabilidad, pero para las PyMEs es un drama”, advirtió.

PyMEs en crisis y cambios de modelo productivo

El impacto es mayor en los sectores más golpeados por la baja del consumo masivo, como calzado, indumentaria y esparcimiento. Muzio relató el caso de fabricantes de zapatos que, ante la competencia importada, se reconvierten en importadores para sobrevivir.

La periodista destacó también las declaraciones del presidente de la UIA, Martín Rapallini, que pidió un cambio de actitud del sector privado y habló de un Estado que debe “contener” más que “acompañar”.

El rol de Caputo y Sturzenegger en el gabinete económico

En el plano político, Muzio describió que el ministro Caputo transmite a las empresas que “no hay plata” para planes productivos, mientras que Sturzenegger ofrece soluciones mediante desregulación y reformas burocráticas. “En términos de valoración con el sector privado, Sturzenegger está ganando más peso que Caputo”, afirmó.

La posible disolución de la Secretaría PyME y su traspaso al Ministerio de Economía también genera incertidumbre en el empresariado, que reclama canales de gestión más ágiles.

Inflación y perspectivas

Sobre la meta oficial de perforar el 1,5% de inflación mensual, Muzio indicó que el gobierno ya la dio por descartada para este año. “En agosto podríamos tener un impacto mayor, cerca o por encima del 2%, por la incidencia del dólar y la incertidumbre electoral”, señaló.

Aunque persiste la presión sobre los precios, la periodista remarcó que el bajo nivel de consumo sigue siendo un freno para que las empresas trasladen todos los costos