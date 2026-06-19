En “QR!”, Martín Becerra cuestionó la fusión Telefónica-Telecom: “Es un maquillaje que fortalece la posición dominante de Clarín”

La decisión del Gobierno de avanzar con la aprobación de la compra de Telefónica por parte de Telecom, aunque con condiciones, fue objeto de análisis en el programa “QR!”, emitido por Canal E. Allí, el periodista e investigador especializado en medios Martín Becerra cuestionó los alcances de las medidas impuestas por la administración de Javier Milei y aseguró que no modifican de manera sustancial la estructura del mercado.

Durante una entrevista con el conductor Pablo Caruso, Becerra calificó las condiciones establecidas por Defensa de la Competencia como un “maquillaje” y consideró que el proceso termina beneficiando a Telecom y, por extensión, al Grupo Clarín.

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“Son condiciones que no afectan en nada el dominio que ya ejerce Telecom y que con la compra de Telefónica se potencia mucho más”, afirmó.

Qué condiciones impuso el Gobierno

Según explicó el especialista, el Gobierno autorizó la operación con la exigencia de que Telecom se desprenda de parte de sus clientes de telefonía móvil y de una porción de su negocio de internet fija.

Sin embargo, sostuvo que el volumen exigido representa una fracción reducida del total de usuarios que concentrará la compañía tras la adquisición.

Becerra señaló que la empresa resultante contará con alrededor de 40 millones de clientes en telefonía móvil, mientras que la desinversión exigida alcanzaría a unos 6 millones de abonados, una proporción que consideró insuficiente para modificar la estructura competitiva del sector.

También cuestionó las condiciones vinculadas al mercado de internet fija y remarcó que existen decenas de localidades donde la participación conjunta de Telecom y Telefónica supera la mitad del mercado.

La ventaja de la “paquetización”

Uno de los puntos centrales del análisis fue la posibilidad de ofrecer servicios integrados bajo una misma compañía.

Según explicó Becerra, Telecom quedará en una posición privilegiada porque será el único actor con capacidad de combinar telefonía móvil, internet fija y televisión paga en una misma oferta comercial.

Para el especialista, esa capacidad le otorga una ventaja competitiva difícil de igualar por otros operadores. “El único operador que puede paquetizar todos los servicios es Telecom. Esa posición privilegiada sería revisada en cualquier país donde Defensa de la Competencia actuara con solvencia”, sostuvo.

El rol de Starlink y las especulaciones del mercado

Durante la entrevista también se abordó la posibilidad de que los clientes que Telecom deba desprenderse sean absorbidos por un nuevo operador.

En ese contexto apareció el nombre de Starlink, la empresa de conectividad satelital impulsada por Elon Musk.

Becerra reconoció el crecimiento de la compañía en Argentina, especialmente en zonas rurales y de baja conectividad, aunque consideró improbable que avance en segmentos como la telefonía móvil.

Según explicó, Starlink se ha concentrado en la provisión de internet satelital y no ha mostrado interés en expandirse hacia otros mercados de telecomunicaciones.

Los riesgos de una mayor concentración

Hacia el final de la entrevista, Becerra advirtió sobre las consecuencias que podría generar una mayor concentración en el sector.

Por un lado, señaló que una posición dominante puede impactar en los precios que pagan los usuarios debido a la menor competencia. Por otro, sostuvo que también puede influir sobre la producción y distribución de contenidos.

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Según explicó, una empresa con fuerte presencia en la infraestructura de comunicaciones tiene capacidad para condicionar a proveedores, productores y distribuidores de contenidos, fijando condiciones comerciales que terminan afectando a todo el ecosistema mediático.

“La posición dominante disciplina todos los eslabones de la cadena productiva de las comunicaciones”, afirmó.

Para el especialista, la aprobación de la fusión representa un fortalecimiento de la posición de mercado de Telecom y del Grupo Clarín, una situación que, a su juicio, merecía un análisis más profundo por parte de los organismos encargados de velar por la competencia.

LB