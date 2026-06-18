Telecom-Telefónica: el Gobierno aprobaría la operación, pero exigiría ceder 6 millones de clientes

La compra de Telefónica Argentina por parte de Telecom, una de las operaciones más importantes del mercado de las telecomunicaciones de los últimos años, podría recibir la aprobación oficial en los próximos días. Sin embargo, según explicó la periodista especializada en economía Eugenia Muzio, el visto bueno llegaría acompañado de fuertes condicionamientos regulatorios.

“Ayer la aprobó con condiciones”, señaló Muzio, al referirse a la decisión adoptada por el Gobierno. La principal exigencia consiste en que Telecom transfiera “6 millones de clientes a un tercer proveedor”, con el objetivo de evitar una concentración excesiva del mercado.

Según detalló la periodista, la preocupación oficial radica en que, si la operación se concretara sin modificaciones, “Telecom o el grupo Clarín en este caso se quedaría con el 70% del mercado”, una participación que el Ejecutivo considera incompatible con los criterios de competencia.

La disputa por la concentración del mercado

La especialista explicó que Telecom había propuesto inicialmente una alternativa menos exigente. “Ellos habían ofrecido ceder 3 millones”, indicó, aunque finalmente el Gobierno decidió duplicar ese número y además exigir que la compañía ponga a disposición parte de su infraestructura para favorecer el ingreso de un nuevo competidor.

Según la periodista, desde la empresa consideran que la medida es desproporcionada. De acuerdo con las fuentes consultadas por Muzio, la cesión de esos clientes representaría cerca del 40% del negocio actual de Telecom, lo que generó un fuerte rechazo interno.

La compañía también sostiene que el análisis regulatorio no contempla la transformación que experimentó el sector en los últimos años. En ese sentido, argumenta que hoy la competencia ya no se limita a operadores locales, sino que incluye plataformas globales de streaming y nuevos jugadores tecnológicos.

Posible judicialización y definición inminente

Muzio señaló que Telecom comenzó a evaluar los alcances de la resolución y que una presentación judicial forma parte de las alternativas que están sobre la mesa. “La empresa hoy va a empezar a auditar y a analizar qué es lo que va a hacer”, explicó.

La periodista recordó que el conflicto se remonta a febrero de 2025, cuando se anunció la adquisición de Telefónica Argentina. Desde entonces, el Gobierno de Javier Milei manifestó reparos sobre el impacto que podría tener la operación en la competencia del mercado.

Asimismo, aclaró que desde la empresa rechazan la idea de que exista una posición monopólica. “Lo que dicen en la empresa es que no sería el monopolio”, sostuvo, argumentando que la participación de mercado varía según cada segmento de actividad, ya sea telefonía móvil, internet o televisión por cable.

La resolución definitiva podría conocerse en los próximos días, cuando Telecom defina si acepta las condiciones impuestas o avanza con una estrategia judicial para intentar revertirlas.