En qué consiste el “Taco Trade”: afirman que, “es un chiste como que Trump nos asusta, ladra pero no muerde”

El economista, Lionel Fernández, en contacto con Canal E, se refirió a la coyuntura económica y política internacional, con especial foco en la influencia de Donald Trump sobre los mercados y la situación del dólar en Argentina.

Lionel Fernández explicó el concepto de “Taco Trade”, una ironía financiera que define como un juego de palabras. Según detalló, “es un chiste como que Trump nos asusta, muerde, ladra pero no muerde”. También agregó que Donald Trump “amenaza para negociar y bueno, con China se le complica porque China es la segunda potencia mundial y no es tan fácil que le juegue”.

El impacto en la bolsa estadounidense ante los aranceles de Trump

Asimismo, señaló que cuando Trump impone aranceles o amenaza con medidas proteccionistas, “la bolsa americana, el S&P 500, el Nasdaq, el Russell, bueno, le pega porque los impuestos son contraproducentes”.

Sobre la misma línea, Fernández remarcó: “Lo absorbe el consumidor americano, no es que lo absorbe el tipo que exporta o el que importa. Va a precio y el consumidor, bueno, se queda armado porque puede consumir menos cosas”.

El involucramiento de Donald Trump con Argentina

En cuanto a la visión de Donald Trump respecto a Argentina, afirmó que, “Trump, de alguna forma, no maneja mucho, apenas sabe dónde queda Argentina”. Además, explicó que el mandatario estadounidense “se equivoca con lo que es algo electoral, con creadas presidenciales, ahora en octubre, que eran las nuevas presidencias, son legislativas”.

Para el economista, “de alguna forma, él quiere presencia acá, que la derecha esté con un aliado de Estados Unidos presente en Sudamérica”. Y amplió: “Está esto también de la Patagonia, que también quiere meterse acá por el tema de la energía barata, por el tema del clima, que es un clima asfixioso, es un clima muy frío”.