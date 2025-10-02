En qué consiste la nueva resolución del Senasa que habilita un mejor aprovechamiento de los animales “caídos”

En función de analizar la nueva resolución del Senasa que habilita un mejor aprovechamiento de los animales caídos y la coyuntura ganadera, el impacto de las retenciones cero y los desafíos de largo plazo para recuperar el stock bovino argentino, este medio se comunicó con el vicepresidente del Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG), Fernando Sáenz Valiente.

Fernando Sáenz Valiente explicó en qué consiste la medida: “Cuando uno transporta hacienda de camiones, llegan animales por ahí débiles y que se caen, que no llegan, que llegan caídos al mercado pero vivos. Esa reglamentación con Senasa se hizo un poco lenta y ahora, gracias a Dios y con el trabajo de ellos y de mucha gente del mercado, se pudo llegar a habilitar la faena, que todavía está en proceso esto”.

Los detalles de la nueva resolución que emitió el Senasa

Asimismo, detalló el procedimiento: “Imagínense que son animales que están totalmente aptos para el consumo, que están vivos, que con la faena hubiesen ido en pie a faena y bueno, ahora nos habilitan a ir a un frigorífico, que va a ser el que están haciendo todo el seguimiento para ver cómo va a ser toda la operación”.

Sobre los accidentes que provocan animales caídos, Valiente aclaró: “El transporte de ganado ha mejorado muchísimo, el bienestar animal es nada que ver lo que era hace 20, 30 años atrás y son accidentes que bueno, que pasan en todo transporte de todo animal vivo que uno transporta, siempre tiene un riesgo y un mínimo porcentaje de caídos, es mínimo”.

La medida permite un mejor aprovechamiento de los animales caídos

Y enfatizó: “Lo importante es poder aprovechar lo que realmente sirve para consumo y lo que es ya un animal que no llegaba en estado como que llega muerto, bueno, tiene que ir al destino que tiene que ir”.

Con respecto a las cifras, el entrevistado comentó: “Nosotros que tenemos un ingreso de 1.000 cabezas, por ahí no tenemos ningún animal caído un día y un día recibimos vaca muy débil, muy flaca, de inundaciones, de lo que sea, de sequía. En la sequía salió muchísima vaca muy débil y muy flaca y esa vaca hay mayor porcentaje de caídos”.

Por eso, destacó la importancia de la medida: “El porcentaje es muy muy pobre, pero a lo largo del año, es mucha carne que se desperdiciaba y se iba a un decomiso, cuando un animal se podía aprovechar el 100% de su carne”.