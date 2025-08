Ernesto Mattos: "El poder adquisitivo no termina de despegar y eso limita la inflación"

En diálogo con Canal E, el economista Ernesto Mattos explica cómo la suba del dólar impacta en la economía argentina, especialmente en la competitividad, la inflación y el control de reservas en un año electoral.

Dólar y competitividad: ¿una ventaja efímera?

Sobre la suba del dólar, Ernesto Mattos afirma: “Sí, por lo menos en principio nos podría decir que tenemos un dólar que favorece al sector exportador, tal vez complica al sector importador porque tiene que conseguir más pesos por dólar.” Sin embargo, advierte que esta situación se sostiene sobre una base de salarios bajos: “Acá estamos en una competitividad con salarios bajos, el tema es hasta dónde puede así continuar la actividad interna.”

El economista señala que aunque la competitividad podría ayudar al sector exportador, la economía interna está en una fase difícil, con salarios que no terminan de traducirse en un consumo dinámico. En ese contexto, el crecimiento económico puede verse limitado y con riesgos latentes: “Lo que puede pasar para adelante tal vez es que vos tengas el dato de crecimiento, tal vez no llegue a lo proyectado, sea un poco más bajo aunque tengas crecimiento, pero con un rebrote de la inflación por lo que están anunciando algunas empresas de consumo masivo.”

Inflación y reservas: el desafío de mantener la estabilidad

Respecto a la inflación, Mattos destaca que el poder adquisitivo de los argentinos se mantiene débil, limitando la capacidad de las empresas para aumentar precios: “El poder adquisitivo de los argentinos al no terminar de despegar hace que la inflación no pueda subir mucho porque los precios de las empresas no van a seguir subiendo porque si no, no venden el producto.”

No obstante, advierte que la inflación podría reactivarse, lo que complicaría la política de subsidios del gobierno: “El gobierno de los subsidios parece que va a tomar el dato de la variación del IPC y no tanto lo que tengan que recuperar... porque ya el año pasado hicieron un ajuste en subsidios que se trasladó a salarios.” También resalta el impacto esperado en costos de energía y transporte: “Hay que tener en cuenta justamente el sistema energético argentino como hace para producir barato cuando la perspectiva es que van a subir los costos.”

Finalmente, Mattos evalúa la capacidad del gobierno para sostener el dólar en torno a $1350, clave para la estabilidad económica en año electoral: “El riesgo está en la acumulación de dólares... Cuando liberó el CEPO se le fueron ya 9.000 millones de dólares.”El apoyo financiero del FMI, con nuevas metas de reservas, marca un escenario complejo: “Lo que le queda al gobierno por delante es ver si esta evaluación sirve para el sector exportador, que creo que se quedó corto porque los precios internacionales también están por el piso y no hay perspectiva de que vayan a subir.”

El economista concluye que el gobierno enfrenta un gran desafío para conseguir dólares en un contexto internacional e interno adverso, especialmente en la espera de la cosecha de trigo y soja para fin de año.