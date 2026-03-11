“Esta Expoagro es también una muestra del potencial productivo que tiene la provincia de Buenos Aires”

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, pasó por Canal E y mencionó que participó de la Expoagro 2026 y destacó el potencial productivo de la provincia de Buenos Aires, al tiempo que cuestionó la política económica nacional y el impacto sobre el entramado productivo.

Javier Rodríguez destacó la importancia estratégica de la exposición para la provincia y el país. “La verdad que fue una jornada muy importante. Esta Expoagro va ya por su vigésimo segunda edición y la verdad que para nosotros es también una muestra del potencial productivo que tiene la provincia de Buenos Aires”, afirmó.

Se valoró que la sede de la exposición sea en la provincia de Buenos Aires

Además, valoró que el evento se realice en territorio bonaerense: “Nosotros estamos muy contentos de que esta exposición, que es la mayor exposición a nivel país, se haga acá en la provincia de Buenos Aires”.

En ese marco, Rodríguez defendió el rol activo del Estado en el desarrollo económico. “Nosotros creemos en un Estado, en un sector público que acompañe, que sostiene, que apalanca el crecimiento y el desarrollo del sector productivo”, planteó.

Cuáles fueron las políticas implementadas

También enumeró algunas de las políticas implementadas: “Venimos llevando adelante acciones que tienen que ver con el financiamiento, con la innovación tecnológica, por supuesto, con la promoción y la difusión de distintas producciones”.

El entrevistado también puso el foco en la necesidad de inversión en infraestructura como condición necesaria para el crecimiento productivo. “La verdad que es imposible pensar en ser competitivos y en crecer sin infraestructura”, sostuvo.

En esa línea, detalló los avances en caminos rurales: “Nosotros en la provincia tenemos un programa específico de mejora de caminos rurales, donde llevábamos realizados más de 5.000 kilómetros de mejora”.