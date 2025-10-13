Estados Unidos lidera el stock de inversión extranjera en Argentina: “Están tratando de correr un poco a China del escenario”

La economista, Carolina Manucci, en diálogo con Canal E, se refirió al impacto de la intervención de Estados Unidos en el mercado cambiario argentino y su rol como principal inversor extranjero, especialmente en sectores estratégicos como la energía, el petróleo y la minería.

“Estamos hablando de rubros bastante importantes e interesantes y obviamente todos están poniendo los ojos sobre Argentina a raíz de estos descubrimientos de estas tierras raras con minerales bastante especiales que se utilizan mucho en todo lo que es la construcción de todo lo que es tecnológico, piezas, chip, etcétera”, explicó Carolina Manucci.

La ayuda de Estados Unidos llega en un momento complicado a nivel político

Asimismo, señaló que la entrada de capitales estadounidenses se produce en un contexto político delicado: “Realmente es llamativo el momento en el cual aparecen a poco de dos semanas de tener elecciones en el país, de repente que sea Estados Unidos con este fuerte apoyo de un swap más la utilización de estos fondos de emergencia, que si bien todavía no se sabe en cuanto a los montos por los cuales estamos hablando y que yo creo que muchos esperan que en algún momento el Gobierno dé definiciones de esta compra de pesos que hizo por parte del gobierno de Estados Unidos”.

Sobre la misma línea, Manucci agregó que, “lo poco que uno ha podido recabar de información, se está hablando de unos 100 millones de dólares aproximadamente que a un tipo de cambio de 1.400 estaríamos hablando de unos 140.000 millones de pesos. Que bueno, realmente inciden en lo que es el mercado secundario si se empiezan a comprar, que ya tenemos un problema de liquidez”.

También se preguntó sobre los riesgos de esa operación en caso de un cambio de gobierno: “¿Qué va a hacer realmente Estados Unidos? No solamente la implicancia de esta intervención, sino supongamos que en las elecciones el resultado es adverso lo que tiene pensado Estados Unidos. ¿Qué sucede con esa cantidad de pesos? ¿Dónde los vuelcan? ¿Presionan el tipo de cambio nuevamente?”.

Los objetivos de Estados Unidos

La economista analizó la estrategia geopolítica detrás de la movida estadounidense: “Estamos hablando de que Estados Unidos también está con su conflicto del shutdown, que no le aprobaron el presupuesto, que lo van a extender por 35 días. Pero a ver, ellos de por sí ya tienen sus problemas. Yo creo también lo que están tratando de hacer es de correr un poco a China del escenario y de ser un aliado tan importante para Argentina en cuanto a inversiones”.

En esa línea, recordó que, “quedó en stand-by lo que iba a hacer la construcción de la hidrovía, que China estaba apostando fuertemente, lo dejaron en stand-by. Yo creo que están intentando también correr a China, involucrarse más ellos, tener un control sobre todo. Yo creo que también el FMI está pidiéndoles ayuda porque somos los mayores deudores del FMI en la historia, es récord realmente los préstamos que nos ha hecho”.