El diputado Esteban Paulón habló con Canal E post resultados electorales y alertó sobre el creciente desapego ciudadano y el fortalecimiento de La Libertad Avanza como fuerza dominante en la derecha.

"Esta elección de la Ciudad de Buenos Aires es la segunda de mayor ausentismo en lo que va del año", advirtió el entrevistado al inicio de su análisis. El diputado socialista subrayó con preocupación que “casi la mitad del padrón en Santa Fe, en Chaco y en la Ciudad de Buenos Aires, decidieron no votar”. Para el legislador, este fenómeno es un fuerte llamado de atención para toda la dirigencia: “La democracia como la conocemos no da respuestas”.

En ese marco, el crecimiento de sectores que canalizan el descontento se vuelve más comprensible. “Sigue persistiendo ese espíritu no peronista, que hoy lo encausa mejor que nadie La Libertad Avanza”, expresó Paulón, destacando que el electorado percibe una falta de autenticidad en opciones tradicionales como el PRO.

El PRO, desplazado por su falta de identidad

Para Paulón, el PRO está perdiendo terreno frente al avance de los libertarios, a quienes muchos votantes ven como una opción más clara. “¿Para qué voy a votar al PRO que me dice que sí pero no?”, se preguntó retóricamente, marcando que el votante de derecha ya no se conforma con posturas tibias o ambiguas.

En este sentido, el diputado fue contundente: “La Libertad Avanza se la jugó y ganó. Se la jugó sola y sacó el 30% de los votos”, incluso con una leve ventaja sobre Santoro, lo que demuestra un fuerte posicionamiento electoral de la fuerza que lidera Javier Milei.

El desafío de construir una alternativa real

Paulón reconoció que existen sectores que aún buscan una opción superadora a la grieta tradicional. “No abonamos la idea de una tercera vía estéril, ni mileísta ni kirchnerista, sino de una propuesta alternativa”, indicó, aunque aceptó que ese espacio se muestra disperso entre diferentes figuras y fuerzas menores.

Para el diputado, octubre será clave: “Va a depender mucho de la cuestión económica pero también de la inteligencia que tengamos en armar una propuesta”, remarcó. En este escenario, consideró fundamental trabajar desde ahora en una alternativa sólida para competir con propuestas dominantes tanto del kirchnerismo como del libertarismo.

El futuro del PRO: ¿absorción o desaparición?

Sobre el futuro inmediato, Paulón fue tajante: “El PRO institucionalmente hoy no tiene valor para La Libertad Avanza”, anticipando que, en caso de alianzas, serán acuerdos individuales más que orgánicos. “Muy desdibujado el PRO va a quedar”, vaticinó, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, donde podría reducirse a mantener algún escaño en el Senado.

La incógnita, entonces, gira en torno a cómo se articulará un nuevo proyecto opositor en una ciudad clave y con fuerte proyección nacional. “Habrá que ver qué inteligencia tenemos los sectores que no abonamos ni a la propuesta kirchnerista ni a la propuesta libertaria”, concluyó el entrevistado, dejando abierta la posibilidad de una recomposición política desde el centro.