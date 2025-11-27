Estrategias económicas: Cómo ahorrar en las compras de fin de año

En conversación con Canal E, el CEO de Clash Beneficios, Mauro Mossuz, detalló el funcionamiento de su plataforma y anticipó qué deben mirar los consumidores para maximizar su ahorro en las compras de fin de año.

El cierre del año llega con una ola de promociones, descuentos y beneficios que muchas veces resultan difíciles de rastrear para los consumidores. En ese contexto, Mossuz, explicó cómo aprovechar al máximo cada oportunidad. “Es un buen momento para pensar en dónde poder encontrar las promociones para ahorrar, para conseguir el mejor precio, para no perderme ninguna promoción”, destacó al iniciar su análisis.

Mossuz explicó que la plataforma permite visualizar de forma centralizada todos los beneficios asociados a tarjetas bancarias, prepagas, clubes de descuentos o acuerdos en efectivo. Según precisó, muchos usuarios desconocen las promociones que ya poseen. “Nosotros lo que hacemos es consolidar en un solo lugar todas las promociones que tenés con tu tarjeta del banco”, señaló, enfatizando la utilidad del sistema frente a la dispersión de información que genera la industria.

Promociones, geolocalización y previsibilidad

Consultado sobre el tipo de descuentos disponibles, Mossuz explicó que el modelo no se basa en productos específicos sino en promociones generales, como los clásicos descuentos por día con determinadas tarjetas. En este sentido, remarcó que la aplicación evita al usuario navegar múltiples sitios o bajar varias aplicaciones para planificar sus compras.

La herramienta integra un sistema de geolocalización, lo que permite diferenciar beneficios según la sucursal o localidad. “Tenemos absolutamente todo geolocalizado hasta la última sucursal”, aseguró. De este modo, un comercio puede ofrecer promociones distintas en provincias diferentes y el consumidor las verá según su ubicación real.

Además, Clash permite ver promociones vigentes y también futuras. Algunos comercios cargan beneficios que aún no están activos, brindando previsibilidad para planificar compras cercanas o de mayor volumen. Sin embargo, Mossuz aclaró que ese comportamiento depende del comercio: “Hay algunos que les gusta trabajar con previsibilidad y otros que prefieren comunicar solo lo que tienen hoy”.

El verdadero secreto: mirar el tope de reintegro

Uno de los puntos centrales del análisis de Mossuz fue la importancia del tope de reintegro, un aspecto que considera más decisivo que el porcentaje del descuento. “De nada me sirve ver un descuento de 50% con un tope de reitero de mil pesos”, afirmó. Para él, un descuento más bajo pero sin tope puede resultar mucho más conveniente.

Mossuz reveló que son pocos los bancos que ofrecen promociones sin tope de reintegro y que muchas veces incluso evitan comunicarlas masivamente. “Cuando veas una promoción sin tope de reintegro, esa es la que hay que aprovechar al 100%”, recomendó.

La aplicación permite filtrar descuentos por rubro, día, geolocalización o tipo de beneficio. Incluso agrega un cálculo automático que indica cuál es el monto exacto que debe gastar el usuario para aprovechar al máximo el tope de reintegro de cada promoción.

Clash Beneficios está disponible en iOS y Android, y se prepara para expandirse fuera del país. Mossuz adelantó que la plataforma ya trabaja con casi diez centros comerciales en la Argentina y pronto buscará desembarcar en otros países de la región.

