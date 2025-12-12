Eugenia Muzio: “Estamos en un momento de récord de exportación de petróleo”

En diálogo con Canal E, Eugenia Muzio —periodista de Grupo Perfil especializada en energía— describió desde el Hotel Sheraton el clima del almuerzo anual del sector petrolero y los anuncios que se esperan para la jornada.

Un 2024 de récord y un 2026 de transición

Desde el evento, Munzio destacó el ambiente de optimismo: “estamos en un momento de récord de exportación de petróleo, con el impulso de Vaca Muerta”, afirmó. Allí se reúnen empresas, cámaras petroleras y gasíferas para repasar el año y proyectar lo que viene.

La periodista remarcó que, más allá del clima festivo, “2026 es un año que tenemos que transitar hasta llegar al 2027, cuando empiezan a llegar los bancos de licuefacción y se conectan los caños para la exportación”.

El principal desafío, recalcó, será financiero. Según detalló, “ya hubo colocaciones de deuda corporativa de varias empresas energéticas al 7% y 8%, incluso mejores que la colocación del Estado del último miércoles, que fue de 9,26%”. No obstante, advirtió que el sector observa con cautela: “están festejando eso, pero también están viendo si es sostenible este tipo de financiamiento”.

Muzio explicó que la infraestructura energética cambió de paradigma: “después de dos años, todo lo que es infraestructura dejó de ser financiado por el Estado y se transformó en modelos de consorcios de empresas”, motivo por el cual 2026 será clave para consolidar proyectos antes del salto exportador definitivo.

Presencia política y expectativas de anuncios

La periodista enumeró quiénes participan en el almuerzo oficial: “están las empresas, las cámaras petroleras y de gas… y figuras del Ejecutivo como Daguir González, la secretaria de Energía María Tesamanti, Horacio Marín de YPF y Guillermo Francos”. Aclaró que “Francos está como invitado, no en la mesa principal”, dato que permite leer la dinámica política del encuentro.

También circulan exfuncionarios del área energética, como Javier Rayón, y se espera un anuncio oficial. Muzio comentó: “todos los años se guarda algún tipo de anuncio del Gobierno”, y anticipó que “estaba terminando de hablar el presidente de YPF; veremos si sube Daniel González a dar algún anuncio”.

