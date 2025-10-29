Eugenio Semino: “El sistema político ha olvidado a los jubilados”

En diálogo con Canal E, Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, cuestionó duramente la falta de actualización del bono jubilatorio y los vetos presidenciales a los proyectos que buscaban recomponer los ingresos de millones de adultos mayores.

Un bono congelado y un reclamo olvidado

“El bono está en 70.000 pesos desde marzo de 2024”, recordó Semino, quien explicó que este congelamiento “ha generado una pérdida significativa para más de 6 millones de beneficiarios”. Según el defensor, “los jubilados de la mínima recibieron durante todo este tiempo menos de lo que correspondía por inflación”, lo que agrava la situación de vulnerabilidad del sector.

“Hay una tasa de recupero que es indispensable que se haga”, subrayó Semino, al detallar que se aprobaron dos proyectos de ley para recomponer los haberes, ambos sancionados y luego vetados por el Poder Ejecutivo. “Nosotros desde la Defensoría hemos planteado la inconstitucionalidad de los fundamentos del veto”, agregó.

El especialista señaló que acompañaron su reclamo con un informe técnico de la Universidad de La Pampa, donde se demuestra que “los argumentos del Ejecutivo para vetar las leyes son totalmente falaces”. En ese sentido, remarcó que “ni altera el superávit fiscal pagar lo que fue sancionado, ni genera necesidad de emisión dineraria”, dos de los motivos centrales esgrimidos en el veto.

Desigualdad creciente y silencio político

Semino lamentó que “el sistema político haya olvidado rápidamente este tema”, ya que “las fuerzas políticas se abocaron a la carrera electoral y de los jubilados no se habló en la campaña”.

El defensor detalló que actualmente los jubilados con haberes mínimos, incluido el bono, cobran alrededor de 390.000 pesos, mientras que las personas con discapacidad perciben entre 320.000 y 330.000 pesos. En contraste, “la canasta básica del jubilado, con vivienda incluida, ronda los 1.500.000 pesos”.

Ante la consulta sobre posibles cambios del Gobierno, Semino fue claro: “Esperemos siempre, aunque sea poco, va a ser muy bien recibido porque la necesidad es mayúscula”. Sin embargo, advirtió que lo urgente es “un sistema racional que garantice cubrir las necesidades básicas de los jubilados” y no meras medidas coyunturales.

El defensor reclamó un debate de fondo sobre la reforma previsional: “Se habla de modificar la edad jubilatoria o medidas circunstanciales, pero el problema es sistémico y estructural”. Además, alertó que “el sistema previsional argentino está quebrado y requiere consensos técnicos y políticos reales”.

Para finalizar, Semino contextualizó el problema en un escenario global: “Hoy el mundo enfrenta dos grandes fenómenos: la inteligencia artificial y la longevidad. Los viejos modelos previsionales ya no existen más”. En ese sentido, insistió en que “una reforma seria no se hace de noche ni en una comisión del Congreso; lleva un arduo trabajo técnico y consenso social”.

